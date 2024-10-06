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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    6 октября 2024, 00:59 • Новости дня

    Мощные взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько серий взрывов прогремело в Одессе, сообщили мэр города Геннадий Труханов и украинские СМИ.

    «Мощные взрывы в городе», – приводит слова Труханова ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что «Герани» поразили вражеские объекты» в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный. «На местах прилетов мощные пожары», – говорится в сообщении.

    Напомним, кроме того, взрывы произошли в Киеве и Харькове.

    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию

    Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию

    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.

    В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

    В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.

    Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.

    Ранее в субботу сообщалось, что пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

    Коментарии (3)
    5 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    ГБР: Чиновник из Хмельницкой области на Украине гладил изъятые 6 млн долларов

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине во время обысков по делу о незаконном обогащении семьи Татьяны Крупы чиновник лег на кровать и погладил изъятые пачки долларов, обнаруженные вместе с поддельными медицинскими документами и списками уклонистов.

    Чиновник был пойман на кадрах, где он лежит на кровати и гладит пачки изъятых денег. Эти кадры были опубликованы Государственным бюро расследований, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководительницу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области за махинации с фиктивными медицинскими документами. Она оказывала услуги уклонистам, за что получала крупные суммы наличными.

    Коментарии (16)
    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

    Коментарии (16)
    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», который представляет серьезную опасность для Европы.

    Малинен заявил, что Зеленского необходимо взять под контроль, пока он не нанес непоправимый ущерб Европейскому континенту, передает «Царьград».

    «Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», – написал профессор на своей странице в одной из западных соцсетей.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки.

    Коментарии (4)
    5 октября 2024, 15:45 • Новости дня
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    @ Roland Holschneider/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, пишет Financial Times (FT).

    «Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», – пишет FT, передает РИА «Новости».

    Журналисты указывают, что этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

    При таком подходе Украина могла бы постепенно интегрироваться в альянс, а затем принимать решения относительно возвращения утраченных территорий, говорится в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

    Коментарии (14)
    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Коментарии (6)
    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО
    Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в возможности принятия Украины в НАТО на фоне продолжающихся военных действий с Россией, отметив несостоятельность формулы, учитывающей территориальные изменения.

    В своем Telegram-канале Пушков написал, что НАТО ищет способ принять Украину в альянс без учета территорий, которые стали частью России. Он отметил, что обсуждаются новые сценарии, основанные на опыте Японии и Западной Германии, но ни одна из стран, которые были в НАТО или получили гарантии безопасности от США, как Япония, не находилась в состоянии войны с другим государством.

    «В силу этого, включая Украину в состав альянса, НАТО фактически получает крупный военный конфликт в зоне своего действия. Таких прецедентов еще не было, и он вряд ли будет создан в случае с Украиной», – указал сенатор.

    Он добавил, что любые планы по включению Украины в альянс зависят от прекращения боевых действий. Однако, как отметил сенатор, НАТО не может решить эту проблему без участия России. Россия, в свою очередь, допускает переговоры лишь при условии отказа Украины от членства в НАТО, что делает позиции России и Запада несовместимыми.

    «Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», – заключил Пушков.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине

    Financial Times: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине

    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, пишет журналист Financial Times Генри Фой.

    По данным издания, в первые дни после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году находился в укрытии, чтобы избежать возможной угрозы, передает Ura.ru.

    По информации Фоя, нахождение Зеленского в бункерах создало определенные трудности в коммуникации с международными партнерами, включая Йенса Столтенберга.

    «Пока Зеленский скрывался от российской армии в бункерах, Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней», – написал журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Юрий Котенок утверждал, что президент Украины прячется в бункерах под Киевским военным госпиталем, а ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнивали с «ходячим трупом».

    Коментарии (8)
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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      35 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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