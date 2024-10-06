Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Мощные взрывы прогремели в Одессе
Несколько серий взрывов прогремело в Одессе, сообщили мэр города Геннадий Труханов и украинские СМИ.
«Мощные взрывы в городе», – приводит слова Труханова ТАСС.
«Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что «Герани» поразили вражеские объекты» в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный. «На местах прилетов мощные пожары», – говорится в сообщении.
Напомним, кроме того, взрывы произошли в Киеве и Харькове.