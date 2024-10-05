Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Совершивший полет на мотопараплане 104-летний житель КБР установил мировой рекорд
Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, отметивший в этом году 104-летие, совершил полет на мотопараплане с высоты 2 тыс. метров, став самым возрастным пассажиром мотопараплана в мире.
Полет состоялся вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным над парадромом «Флайчегем», передает ТАСС.
Организаторы мероприятия выразили радость за успешно проведенный полет, который длился 20 минут, хотя изначально планировался на пять. «Наш аксакал чувствует себя отлично и рад, что стал участником такого события», – заявила организатор Анастасия Сидоренко.
Габоев сам проявил инициативу участия в полете, а Потапкин поддержал его идею. Для Потапкина, являющегося двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту, мастером спорта международного класса, это уже третий мировой рекорд.