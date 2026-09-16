Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Мурашко назвал долю физически активных дошкольников
Минздрав: Норму физической активности соблюдают 44% детей дошкольного возраста
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста на фоне растущего интереса россиян к здоровому питанию.
Меньше половины детей дошкольного возраста в России получают достаточную физическую нагрузку, передает ТАСС. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал в ходе Международного фестиваля молодежи, проходящего в Екатеринбурге.
«Больше 90% граждан нашей страны озабочены качеством рациона своего питания, озабочены своим здоровьем. И что самое главное, что этот тренд ежегодно растет. Но при этом есть и абсолютно негативные вещи, которые говорят о том, что всего 44% детей дошкольного возраста соблюдают норму физической активности», – сказал Мурашко.
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продлится до 17 сентября. Мероприятие под девизом «Следуй за мечтой» соберет 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тыс. иностранцев. В программе также примет участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о дефиците свежих овощей в ежедневном рационе россиян.
Глава ведомства отметил четырехкратное превышение рекомендуемых норм потребления сахара в стране.
В прошлом году число школьников с ожирением достигло 480 тыс. человек из-за низкой физической активности.