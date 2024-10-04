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На Украине заявили о потере всей 72-ой бригады ВСУ в Угледаре
Соскин обвинил Зеленского в потере 72-й бригады ВСУ в Угледаре
Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, что связано с действиями Зеленского, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
Соскин подчеркнул, что вина за потерю всей бригады лежит на президенте Владимире Зеленском и его режиме, передает РИА «Новости».
По его словам, 72-я бригада была полностью укомплектована перед отправкой в Угледар, но военным не позволяли покидать свои позиции, несмотря на тяжелые условия.
«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. Ее полностью стерли», – заявил он.
Экс-советник добавил, что им не оказывали необходимую помощь и поддержку, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую.
Ранее военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.
Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.