Соскин обвинил Зеленского в потере 72-й бригады ВСУ в Угледаре

Tекст: Вера Басилая

Соскин подчеркнул, что вина за потерю всей бригады лежит на президенте Владимире Зеленском и его режиме, передает РИА «Новости».

По его словам, 72-я бригада была полностью укомплектована перед отправкой в Угледар, но военным не позволяли покидать свои позиции, несмотря на тяжелые условия.

«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. Ее полностью стерли», – заявил он.

Экс-советник добавил, что им не оказывали необходимую помощь и поддержку, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую.

Ранее военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.



