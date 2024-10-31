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    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    29 комментариев
    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня

    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

    Коментарии (7)
    30 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская контрразведка успешно предотвратила попытку отправки оружия на Украину, которое было произведено на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    На брифинге для журналистов Гуйяш отметил, что агенты иностранных разведок пытались наладить поставки вооружений, произведенных в Венгрии, украинской армии. Контрразведка страны смогла выявить эти попытки и предотвратила отправку оружия, сообщает ТАСС.

    Гуйяш подчеркнул, что попытка использования венгерских мощностей для производства и отправки оружия на Украину была своевременно пресечена. Однако он не стал разглашать подробности действий спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.

    Коментарии (3)
    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа

    Маск назвал второй президентский срок Трампа «самым веселым» временем для Америки

    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим».

    Маск считает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США ожидает «самый веселый» период в истории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщает ТАСС. «Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», – написал Маск.

    Маск также отметил, что, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования в Пенсильвании в 2020 и 2024 годах, он считает, что Трампа ждет «сокрушительная победа». Такое мнение он высказал на фоне начала предвыборной кампании Трампа, который 30 октября совершил поездку по штату Висконсин в мусоровозе. Это произошло после того, как Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

    Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис.

    Ранее Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за роста его популярности в Пенсильвании. Бизнесмен заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу, хотя его компании получают значительные правительственные контракты.

    Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    31 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail

    Опрос Daily Mail: Трамп опередил Харрис на три процента перед выборами 5 ноября

    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп получил 49% опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Опрос, проведенный среди 1000 вероятных избирателей с 26 по 29 октября, показывает, что за Трампа готовы проголосовать 49% респондентов, в то время как Харрис поддерживают 46%, передает РИА «Новости».

    Стоит отметить, что за независимых кандидатов намерены отдать свои голоса лишь 1% опрошенных. Погрешность исследования составляет 3,1 процентных пункта. Опрос проводился 26–29 октября среди 1000 вероятных избирателей.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период. Эксперты ранее спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    30 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Белому дому припомнили оскорбление сторонников Трампа со стороны Клинтон

    Жан-Пьер отказалась проводить параллель между оскорблениями сторонников Трампа со стороны Байдена и Клинтон

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась проводить параллель между словами президента США Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа «мусором», и Хиллари Клинтон, которая называла их «сборищем убожеств».

    Клинтон оскорбила сторонников Трампа в период, когда она была кандидатом от демократов на пост президента. Жан-Пьер спросили, не боится ли Белый дом, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии новых выборов. «Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда», – приводит ответ Жан-Пьер ТАСС.

    Жан-Пьер при этом подчеркнула, что Байден якобы не называл сторонников Трампа «мусором». Она сказала, что фраза о «мусоре» была неправильно интерпретирована и относилась к осуждению ненавистнической риторики против пуэрториканцев, прозвучавшей на митинге Трампа.

    По ее словам, Байден стремится быть президентом для всех американцев, независимо от их политических предпочтений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден назвал сторонников Трампа «мусором» («отбросами»), обращаясь к латиноамериканским избирателям. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачных дебатов с Трампом Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав Камалу Харрис как кандидата на пост президента от Демократической партии.

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    31 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США и раскритиковал Трампа

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США
    @ Bernd Elmenthaler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киноактер и бывший губернатор штата Калифорния от Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер заявил, что на выборах президента страны поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис, а не республиканца Дональда Трампа.

    «Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца», – приводит слова Шварценеггера ТАСС.

    Шварценеггер раскритиковал Трампа за его высказывания о миграционном кризисе в США. По мнению Шварценеггера, называющий страну «мусорным баком для всего мира» Трамп не способен решить проблемы американцев.

    При этом актер подчеркнул, что ни одна из партий его полностью не устраивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шварценеггер и Трамп давно находятся в открытом конфликте. Шварценеггер говорил о желании разбить лицо Трампа об стол, высмеивал за низкие рейтинги популярности, а также называл «маленькой вареной макарониной».

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    30 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Вашингтоне назвали цели новых антироссийских санкций

    США наложили санкции на 400 физических и юридических лиц за поддержку России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой России в ее специальной военной операции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Эти меры направлены на ключевые отрасли, жизненно важные для военных действий России, такие как оборонно-промышленный комплекс и энергетический сектор, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря США, санкции касаются обхода предыдущих рестрикций субъектами в многочисленных третьих странах, а также ряда сотрудников Минобороны России высокого ранга и оборонных компаний.

    По словам Блинкена, санкции также направлены на компании и физические лица, которые поддерживают наращивание будущих российских поставок энергоносителей и экспорта.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России. До этого в США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе.

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    30 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    США ужесточили санкции против Росатома в десятый раз

    Минфин США ввел санкции против компаний Росатома в десятый раз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти в десятый раз ужесточили санкции против Росатома, добавив в черный список несколько дочерних компаний госкорпорации, занимающихся цифровыми решениями и микроэлектроникой.

    Администрация США в десятый раз ужесточила санкции против Росатома, сообщает ТАСС. В санкционный список внесены компании «Росатом цифровые решения», «Цифровые платформы и решения умного города» и «Росатом микроэлектроника». Эти компании входят в структуру российской госкорпорации.

    Госдепартамент США отметил, что санкции введены по причине причастности данных компаний к российскому ядерному оружейному комплексу, оборонному сектору и работе Запорожской атомной электростанции. Под ограничения также попали лица, связанные с добывающей промышленностью и строительством атомных электростанций.

    Санкции направлены против дочерних компаний Росатома, которые занимаются разработкой передовых технологий и материалов, а также поддержкой деятельности Росатома через цифровые и электронные решения. В Госдепартаменте подчеркнули, что введенные меры являются частью стратегии по сдерживанию развития российских ключевых секторов.

    Ранее США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти, стремясь усилить экономическое давление на Россию. Между тем российский атом пробивает европейские санкции, продолжая обеспечивать энергетические потребности Европы.

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    30 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    США разрешили энергетические сделки с российскими банками

    США разрешили энергооперации с Внешэкономбанком и другими банками РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    США позволили проводить сделки по энергетическим операциям с рядом российских банков, включая Внешэкономбанк и Сбербанк, свидетельствуют документы управления Минфина США.

    Как сообщает ТАСС, США дали разрешение на проведение операций в сфере энергетики с несколькими российскими банками. В числе таких банков оказались Внешэкономбанк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк «Зенит», а также другие кредитные учреждения и Центральный банк России.

    Решение было принято управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Оно позволяет проводить определенные сделки в энергетическом секторе, несмотря на санкции, наложенные ранее. Это разрешение должно облегчить доступ российских банков к международным операциям в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США предоставило временное разрешение до 1 ноября на проведение операций с российскими банками в энергетической сфере, включая ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что американские компании могут осуществлять финансовые операции с банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, ВЭБ.РФ, «Зенитом», банком «Санкт-Петербург» и Центробанком.

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    31 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется основным для Венгрии

    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется главным маршрутом поставок нефти в Венгрию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он заявил об этом после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что Адриатический трубопровод, проходящий через Хорватию, не обладает достаточной пропускной способностью, чтобы полностью удовлетворять потребности Венгрии в нефти. «Трубопровод «Дружба» останется приоритетным маршрутом для транспортировки нефти, поскольку испытания Адриатического трубопровода показали, что у него существует нехватка мощности», – сказал глава венгерского МИД.

    В этом году через «Дружбу» было поставлено 3,9 млн тонн нефти, и потоки продолжаются.

    Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.

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    31 октября 2024, 14:58 • Новости дня
    Орбан обвинил шведского премьера в следовании указаниям США

    Орбан обвинил шведского премьера Кристерссона в следовании указаниям США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, отметив, что эти заявления продиктованы из Вашингтона.

    «Кристерссон обвиняет меня в том, что я представляю интересы России в Грузии. Очевидно, что он получил указание от Вашингтона. Как грустно...» – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы ездил в Грузию в интересах России.

    Напомним, на этой неделе премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

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    30 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    США сняли санкции с проданной на Украине дочки ВЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское министерство финансов убрало из списка рестрикций дочернее предприятия ВЭБ.РФ Проминвестбанк, активы которого проданы на Украине после конфискации.

    Организация исключена из санкционного перечня, Минфин США не указал причин, по которым санкции были сняты, передает ТАСС.

    В среду США включили в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России, а также 32 физлиц в разных странах, якобы связанных с Россией.

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    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

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    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    Как Латвия растоптала права русского населения

    Россия усиливает борьбу за права русского населения в Прибалтике. «Речь идет об откровенной дискриминации русских, имеющей системный характер», заявляют в МИД и начинают процедуру привлечения Латвии к международной судебной ответственности. Как и в чем именно проявляется дискриминация русских? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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