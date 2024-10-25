Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
Орбан: Запад проигрывает войну на Украине, но не хочет останавливаться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но не готовы признать свое поражение, продолжая конфликт.
Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, однако не желают признать это и прекратить конфликт, передает ТАСС. По его словам, ситуация для Запада сложная, ведь они ведут уже «проигранную войну». Орбан подтвердил, что Венгрия не намерена втягиваться в эти действия, несмотря на оказываемое давление.
Орбан также отметил, что сохранение Венгрией «пространства для маневра» в экономической области стало возможным благодаря принципиальной позиции страны. Он подчеркнул, что Венгрия продолжает покупать российские нефть и газ, добившись исключения из некоторых санкций Евросоюза. Орбан считает, что надо избегать «плохой экономической политики, основанной на ошибочной военной логике».
Венгерский лидер выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах.
«Экс-президент Трамп вернется, и тогда мы сможем вздохнуть с облегчением», – заявил Орбан, выражая надежду на смену «партии войны» на «партию мира» в Америке.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.