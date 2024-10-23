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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

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    22 октября 2024, 15:04 • Новости дня
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

    Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ сообщили о планах Южной Кореи отправить военных на Украину.

    «Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

    Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

    Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

    Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

    «Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

    Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

    На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»

    Орбан заявил о «смерти» Шенгенской зоны из-за бунта в ЕС против мигрантов

    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», что угрожает Шенгенской зоне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Скажем прямо – Евросоюз в положении, близком к бунту. Есть те, кто уже взбунтовался», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Так, Польша объявила о решении «приостановить применение европейских миграционных правил», Германия также «приостановит действие правил, которые должна соблюдать для функционирования Шенгенской зоны».

    «Все больше (лидеров ЕС) будут бунтовать. И это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген», – сказал Орбан.

    Орбан сделал свое заявление в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Сербии и Словакии. Премьер-министр Венгрии назвал миграцию главной проблемой, раздирающей Евросоюз, особенно в условиях плохого руководства ЕС.

    По словам Орбана, миграционный пакт не решает проблему, а лишь увеличивает ее, и его необходимо отменить. Он выразил уверенность в том, что должны быть найдены новые решения для урегулирования миграционного кризиса.

    Также Орбан подчеркнул, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию с нелегальной миграцией, поскольку давно предупреждали европейских лидеров о возможных последствиях бездействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза. Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны. Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам. В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах.

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    22 октября 2024, 21:19 • Новости дня
    Британский эксперт: Российские войска взяли в окружение Селидово в ДНР

    Британский эксперт Меркурис заявил о взятом российскими войсками в окружение Селидово в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские соединения оказались в окружении в Селидово в ДНР, они потеряли контроль над дорогой для отступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Они фактически заблокированы, это грозит катастрофой для ВСУ», – сказал Меркурис, передает РИА «Новости».

    Также они не могут получать важные поставки для продолжения боевых действий. Часть украинских солдат может сдаться, в то время как другая часть может обратиться к Киеву с просьбой о приказе на отступление, отметил эксперт.

    По его мнению, Киев будет настаивать на продолжении боевых действий, но уже сами украинские военные в окружении могут начать массовое бегство из Селидово.

    Ранее источник сообщал, что группировку ВСУ в Селидово заблокировали, все дороги из города находятся под контролем ВС России. Также глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что продвижение ВС России у Горняка и Селидово нарушило логистику украинских сил в республике.

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    22 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Сотрудницу посольства Эстонии в Анкаре уволили за статью о национализме на Украине

    Эстонское посольство в Анкаре уволило сотрудницу за статью о национализме на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии уволило секретаря визовой секции посольства балтийской республики в Анкаре Марию Саранцеву, которая опубликовала научную статью о национализме на Украине, сообщила газета Postimees.

    Саранцева направила свою статью в Университет Хаджи Байрама Вели в марте, и она была опубликована в местном научном журнале. В своей статье, озаглавленной «Рост национализма на Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма», Саранцева утверждала, что украинский национализм имеет корни в травме, вызванной распадом Советского Союза, передает ТАСС.

    Статья вызвала серьезный резонанс из-за проведенных параллелей между современной Украиной и нацистской Германией. Министерство иностранных дел Эстонии сочло невозможным продолжение сотрудничества с Саранцевой, придерживающейся таких взглядов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии ориентируются на гитлеровцев в своей русофобии, что, по ее мнению, роднит их с киевским режимом.

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    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

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    23 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план, который будет касаться внутренних решений в различных сферах и поможет стране справляться с продолжением конфликта, сообщает украинская служба Би-би-си.

    По информации издания, данный план должен быть подготовлен до конца года и сосредоточиться на внутренних решениях, которые Украина должна предпринять самостоятельно, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что новый план, в отличие от предыдущих стратегий, не будет основываться на поддержке западных союзников Украины. Вместо этого он охватит внутренние аспекты, такие как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

    «Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

    После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

    Затем депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на Украине может привести к концу украинской государственности, также сообщалось, что потенциальное размещение таких сил угрожает миру и стабильности в регионе.

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    22 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией

    Лавров прокомментировал слова Иванишвили о призывах Запада начать войну Грузии с Россией

    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков о давлении Запада на Тбилиси с целью начала войны с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что грузинские политики приводят конкретные диалоги с западными странами, которые якобы подталкивали Грузию к военным действиям, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», – сказал глава МИД России «Известиям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в то время как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    22 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Украины раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС

    МИД Украины выразил недовольство решением Гутерриша посетить саммит БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

    В заявлении украинского ведомства говорится, что выбор Гутерриша «неправильный», не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что Гутерриш подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. В ходе мероприятия также запланирована встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН. На встрече будут обсуждаться деятельность ООН и актуальные международные вопросы, включая ближневосточный кризис и ситуацию на Украине.

    Напомним,  в июне Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, так как у него были планы на другие мероприятия.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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