Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.0 комментариев
МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта
Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».
Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.
Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.
Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.
Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.