Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Байден не стал комментировать план Зеленского
Байден не ответил на вопросы о плане Зеленского и вступлении Украины в НАТО
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем не ответил на вопросы о предложении украинского президента Владимира Зеленского по завершению конфликта и перспективах вступления Украины в НАТО.
После благодарности германской стороне за организацию визита, Байден столкнулся с вопросами о возможности вступления Украины в НАТО и поддержке плана Зеленского. Американский лидер не сразу осознал, что пресс-конференция завершилась, и застыл на несколько мгновений, передает ТАСС.
На помощь Байдену пришел Шольц, который помог вывести его из зала. Вопросы о плане Зеленского и перспективы вступления Украины в НАТО остались без ответа со стороны президента США, что вызвало дополнительный интерес прессы.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в Германии, предупредил о приближении «тяжелой зимы» в конфликте на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», и в связи с этим правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств.
7 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.