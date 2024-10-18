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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    12 комментариев
    18 октября 2024, 15:35 • Новости дня

    Байден не стал комментировать план Зеленского

    Байден не ответил на вопросы о плане Зеленского и вступлении Украины в НАТО

    Байден не стал комментировать план Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем не ответил на вопросы о предложении украинского президента Владимира Зеленского по завершению конфликта и перспективах вступления Украины в НАТО.

    После благодарности германской стороне за организацию визита, Байден столкнулся с вопросами о возможности вступления Украины в НАТО и поддержке плана Зеленского. Американский лидер не сразу осознал, что пресс-конференция завершилась, и застыл на несколько мгновений, передает ТАСС.

    На помощь Байдену пришел Шольц, который помог вывести его из зала. Вопросы о плане Зеленского и перспективы вступления Украины в НАТО остались без ответа со стороны президента США, что вызвало дополнительный интерес прессы.

    Ранее президент США Джо Байден, выступая в Германии, предупредил о приближении «тяжелой зимы» в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», и в связи с этим правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств.

    7 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

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    17 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не позовут в НАТО, заявил неназванный украинский чиновник газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ).

    Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.

    По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.

    Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения

    Находившиеся в окружении в Курской области бойцы ВС России держали оборону 39 дней

    Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оказавшиеся более чем на месяц в окружении противника в Курской области российские военнослужащие добывали разведданные, сегодня они передали свои координаты, рассказал депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.

    «На территории Курской области <...> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника», – цитирует Савченко ТАСС.

    По его словам, поиски одного из военнослужащих, тюменца, начались два месяца назад.

    Летом сообщалось, что российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    До этого житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

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    18 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского

    Бастрыкин: Способ приведения в действие бомбы, убившей Татарского, установлен по частям устройства

    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский в Петербурге, благодаря найденным частям устройства, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что экспертиза частей взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия в Санкт-Петербурге, позволила установить способ его приведения в действие.

    Также глава ведомства отметил, что следователи восстановили маршрут Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), причастной к преступлению, благодаря изъятым видеозаписям.

    Ранее следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    За теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии.

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    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    17 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Зеленский призвал страны Запада готовить бригады для замены ВСУ

    Зеленский предложил странам Запада готовить бригады для замены уставших бойцов ВСУ

    Зеленский призвал страны Запада готовить бригады для замены ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО призвал другие страны готовить бригады, которые смогут заменить уставших украинских военных на поле боя.

    «Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – заявил Зеленский, сообщает издание «Страна».

    Ранее Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО. Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил Зеленский на саммите Евросоюза. Позже неназванный украинский чиновник заявил газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ), что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если Украину не позовут в НАТО.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

    Коментарии (24)
    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

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    17 октября 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза.

    По его словам, на сегодняшний день единственным работающим альянсом является НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», – отметил он, передает ТАСС.

    Президент Украины также рассказал, что обсуждал данную проблему с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время встречи в сентябре. Зеленский выразил надежду, что этот вопрос получит дальнейшее развитие в международных отношениях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, включая вопрос приглашения Украины в НАТО, а также упоминал о важности обсуждения нанесения ударов по военным целям на российской территории.

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    17 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Военкор Коц: Работа с Mirage 2000 станет «сущим адом» для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, добавят сложностей для технического персонала ВСУ из-за особенностей в обслуживании и высокой аварийности, заявил военный корреспондент Андрей Коц.

    Технический персонал теперь столкнется с необходимостью обслуживать не только F-16, но и отличающиеся по конструкции Mirage 2000. «Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом», – отметил военкор в своем материале для РИА «Новости».

    Эти самолеты имеют высокую аварийность, из 614 выпущенных с 1983 по 2007 год машин в летных происшествиях было потеряно 59. Коц подчеркнул, что украинским техникам придется прилагать усилия для поддержания летного состояния этих самолетов, так как передаваемые истребители не новы.

    Кроме того, Коц указал на их потенциальное использование в качестве носителей крылатых ракет SCALP-EG, которые являются французским аналогом британских Storm Shadow. Эти ракеты имеют дальность до 560 километров и выполнены с применением технологии снижения радиолокационной заметности.

    В начале октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставить на Украину французские истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.

    Генерал авиации Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что западные истребители, такие как Mirage 2000, требуют квалифицированного управления, иначе они могут стать «грудой металлолома» в руках неподготовленных специалистов.

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    18 октября 2024, 03:36 • Новости дня
    Макрон установил Украине кредитный лимит

    Макрон призвал ограничить вклад европейских стран в кредит Украине на 50 млрд долларов

    Макрон установил Украине кредитный лимит
    @ Michael Baucher/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал, чтобы в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов Европа выделила не более 20 млрд.

    Макрон сообщил, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7 и «будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов».

    Страны Европы должны выделить 20 млрд, США – тоже 20 млрд, «остальные участники G7 – 10 млрд». «Я хотел бы, чтобы мы (европейцы) ограничились 20 млрд, не более», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

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    17 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине

    Залужный заявил о возможной мобилизации женщин для спасения Европы от войны

    Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о возможной мобилизации женщин на Украине для участия в военных действиях в будущем во имя «спасения Европы».

    «Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», – сказал он, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House, который в России признан нежелательной организацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников.

    При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

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    18 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области

    Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения

    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами, и направились к границе с Украиной, сообщило Минобороны России.

    Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.


    Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.

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    17 октября 2024, 21:45 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт Леонков: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Петрова

    Еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать баллистическую ракету. В теории киевский режим также может создать «грязную бомбу» ввиду наличия на Украине АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя серию заявлений Владимира Зеленского по теме ядерного оружия.

    «В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром». И Зеленский как-то заявлял, что если ВСУ не дадут разрешения применять дальнобойное оружие по российской территории, то они создадут свои комплексы соответствующего класса», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.

    Что касается так называемой «грязной бомбы», то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.

    «Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть, ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания. А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет», – допустил собеседник.

    Эксперт также отметил, что 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума». И пригрозил: если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. В итоге ядерные амбиции Зеленского стали одной из предпосылок начала специальной военной операции со стороны России, заключил Леонков.

    Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – вспоминал он.

    Позднее в немецком издании Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его издание.

    Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Самому Зеленскому также пришлось опровергнуть информацию Bild: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие».

    Коментарии (5)
    18 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

    Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США

    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных путях развития страны, которые будут определяться итогами президентских выборов в США.

    В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.

    Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план  Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

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    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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