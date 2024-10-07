Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.43 комментария
Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада
Без поддержки Запада Украине конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.
В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.
Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.
Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.