Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.22 комментария
Система ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник
Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что восемь беспилотников были сбиты в Ростовской области, пять уничтожены в Курской области.
По данным ведомства, три беспилотника были нейтрализованы над Волгоградской областью, два – над Брянской областью. В Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря было сбито по одному аппарату.
Накануне российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей.