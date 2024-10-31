Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что восемь беспилотников были сбиты в Ростовской области, пять уничтожены в Курской области.

По данным ведомства, три беспилотника были нейтрализованы над Волгоградской областью, два – над Брянской областью. В Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря было сбито по одному аппарату.

Накануне российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей.