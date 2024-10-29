Эксперт: Развитие здравоохранения напрямую повлияло на рост продолжительности жизни россиян

Эксперт Линдигрин: Жизнь и здоровье жителей страны – один из важнейших приоритетов в работе президента

Tекст: Андрей Резчиков

«Политика государственной поддержки сферы здравоохранения прослеживается во многих проектах и программах развития России. Так, больше одного трлн рублей будет выделено за шесть лет только на строительство и ремонт медучреждений», – отметила политолог Наталья Линдигрин, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Особое внимание Владимира Путина традиционно сосредоточено на средней продолжительности жизни, добавила эксперт. «И если в начале 2000-х годов она составляла 65 лет, то в 2017 году уже 72 года. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный уровень – 73,4 года, к 2030 году она должна достичь 78 лет, а следующая цель – 80 лет», – напомнила спикер.

При прямой и непосредственной поддержке президента реализуются и получают дальнейшее развитие программы по сокращению смертности, в том числе детской, профилактике и развитию эффективного лечения сложнейших заболеваний, подчеркнула Линдигрин. Таким образом, жизнь и здоровье жителей страны – один из важнейших приоритетов в работе президента.

Также сегодня делается все, «чтобы обеспечить достойный уровень зарплат врачей, подготовку медицинских кадров различного уровня, техническое и материальное обеспечение больниц и поликлиник в самых разных городах и селах страны». «Успешно действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи при переезде в сельскую местность получают от одного до двух млн рублей, а фельдшеры и медсестры – от 500 тысяч до одного млн рублей», – добавила политолог.

Во вторник президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024». Глава государства напомнил, что с 2019 по 2024 год на реализацию профильных федеральных проектов в сфере здравоохранения было выделено порядка 1,7 трлн рублей. «Благодаря такой весомой поддержке успешно решаются не только текущие задачи, но и достигаются прорывные результаты. Напомню, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она помогла сохранить здоровье и жизнь миллионам людей в 71 стране», – напомнил президент.

В следующем году в стране начнется реализация новых нацпроектов. Среди них – «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Одной из главных целей на предстоящие годы Путин назвал повышение продолжительности жизни. По его словам, в целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, «а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень «80 плюс». Однако опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и тех группах населения, где она отстает от средней по стране.

«Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть, разумеется. В том числе, хочу это подчеркнуть, за счет здорового образа жизни, питания, своевременной профилактики болезней и в целом эффективной работы превентивной медицины», – заявил Путин.