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    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
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    Пентагон признал угрозу боеготовности США из-за помощи Украине
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
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    Мнения
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    29 октября 2024, 21:38 • Новости дня

    Эксперт: Развитие здравоохранения напрямую повлияло на рост продолжительности жизни россиян

    Эксперт Линдигрин: Жизнь и здоровье жителей страны – один из важнейших приоритетов в работе президента

    Эксперт: Развитие здравоохранения напрямую повлияло на рост продолжительности жизни россиян
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России при прямой поддержке президента реализуются программы по сокращению смертности, профилактике и развитию эффективного лечения сложнейших заболеваний. Развитие сферы здравоохранения привело к росту средней продолжительности жизни с 65 лет в начале нулевых до 73,4 лет в прошлом году, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Владимир Путин участвовал в работе конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «Политика государственной поддержки сферы здравоохранения прослеживается во многих проектах и программах развития России. Так, больше одного трлн рублей будет выделено за шесть лет только на строительство и ремонт медучреждений», – отметила политолог Наталья Линдигрин, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Особое внимание Владимира Путина традиционно сосредоточено на средней продолжительности жизни, добавила эксперт. «И если в начале 2000-х годов она составляла 65 лет, то в 2017 году уже 72 года. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный уровень – 73,4 года, к 2030 году она должна достичь 78 лет, а следующая цель – 80 лет», – напомнила спикер.

    При прямой и непосредственной поддержке президента реализуются и получают дальнейшее развитие программы по сокращению смертности, в том числе детской, профилактике и развитию эффективного лечения сложнейших заболеваний, подчеркнула Линдигрин. Таким образом, жизнь и здоровье жителей страны – один из важнейших приоритетов в работе президента.

    Также сегодня делается все, «чтобы обеспечить достойный уровень зарплат врачей, подготовку медицинских кадров различного уровня, техническое и материальное обеспечение больниц и поликлиник в самых разных городах и селах страны». «Успешно действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи при переезде в сельскую местность получают от одного до двух млн рублей, а фельдшеры и медсестры – от 500 тысяч до одного млн рублей», – добавила политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024». Глава государства напомнил, что с 2019 по 2024 год на реализацию профильных федеральных проектов в сфере здравоохранения было выделено порядка 1,7 трлн рублей. «Благодаря такой весомой поддержке успешно решаются не только текущие задачи, но и достигаются прорывные результаты. Напомню, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она помогла сохранить здоровье и жизнь миллионам людей в 71 стране», – напомнил президент.

    В следующем году в стране начнется реализация новых нацпроектов. Среди них – «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Одной из главных целей на предстоящие годы Путин назвал повышение продолжительности жизни. По его словам, в целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, «а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень «80 плюс». Однако опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и тех группах населения, где она отстает от средней по стране.

    «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть, разумеется. В том числе, хочу это подчеркнуть, за счет здорового образа жизни, питания, своевременной профилактики болезней и в целом эффективной работы превентивной медицины», – заявил Путин.

    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

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    29 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и применит все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.

    Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

    До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.

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    29 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей

    Дирижер Башмет подал иск о выселении из квартиры бывших собственников

    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дирижер Юрий Башмет на протяжении 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шестерых бывших собственников квартиры, что стало предметом судебного разбирательства в Москве.

    Дирижер Юрий Башмет подал иск в Тверской суд Москвы о выселении шестерых человек из своей квартиры в центре столицы, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению представителя Башмета, в течение 16 лет он оплачивал коммунальные платежи не только за себя, но и за бывших собственников недвижимости. В 2008 году Башмет приобрел квартиру, которая продавалась свободной от других лиц. Однако, как оказалось, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи.

    Представитель Башмета заявила, что дирижер просит признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

    Ранее бывшая телеведущая «Дом-2» Ксения Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что такое постоянная регистрация и как узнать, кто прописан в вашей квартире.

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    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской ДРГ в Брянской области

    Росгвардия: Украинская ДРГ численностью 10 человек пыталась прорваться в Брянскую область

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская диверсионно-разведывательная группа, обнаруженная и уничтоженная в Климовском районе Брянской области, состояла из 10 человек, сообщили в Росгвардии.

    Группа была своевременно обнаружена в Климовском районе при помощи воздушной разведки, которую проводило пограничное управление ФСБ России совместно с Росгвардией и Министерством обороны, сообщает ТАСС.

    По информации Росгвардии, пешая ДРГ подверглась ударам артиллерии Министерства обороны России и FPV-дронов Росгвардии.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен.

    ФСБ продемонстрировала видео пресечения попытки вторжения диверсантов с оружием и канадскими флагами. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников.

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    29 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видео, где запечатлено пресечение попытки вторжения диверсантов в Брянскую область с оружием и канадскими флагами.

    В видеоматериалах запечатлены оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые у диверсантов, передает РИА «Новости».

    Особое внимание в ведомстве обращают на наличие двух флагов Канады среди захваченных предметов.

    На кадрах также видны тела убитых боевиков, что подтверждает успешность операции по пресечению их вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку.

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    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

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    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

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