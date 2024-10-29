Невролог рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи»

Tекст: Валерия Городецкая

Затекание шеи связано с увеличенной нагрузкой на мышцы из-за неправильного положения головы, рассказала Аникина, передает радио Sputnik. «Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи», – пояснила она.

Невролог подчеркнула, что длительное напряжение мешает нормальному питанию мышц через мелкие сосуды, что приводит к «деревенению» шеи и возможным болевым синдромам. Она предупредила о рисках потянуть шею или получить микроразрывы при неаккуратных движениях.

Для облегчения состояния Аникина предложила упражнения, направленные на выпрямление грудного отдела и разгибание спины. Она рекомендовала упражнение «лодочка», выполняемое лежа на животе, и гиперэкстензию, укрепляющую мышцы позвоночного столба. «Полезны все упражнения, направленные на то, чтобы мы выпрямлялись, чтобы шея не шла вперед», – отметила она.

Однако качание пресса при синдроме «компьютерной шеи» она не советует. Упражнение неэффективно для шеи и может привести к косметологическим проблемам, особенно у женщин, из-за влияния на платизму – главную мышцу молодости.

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