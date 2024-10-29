США столкнулись с дефицитом ракет для ПВО

США истощили запасы ракет ПВО для конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

США сталкиваются с дефицитом некоторых типов ракет для противовоздушной обороны, что ограничивает их возможности реагирования на международные конфликты, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Истощение запасов ракет становится особенно важным в свете текущих событий на Ближнем Востоке и на Украине, а также потенциальных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты объясняют это отсутствием развитой оборонной промышленной базы, способной удовлетворить потребности масштабных и затяжных войн.

Элиас Юсиф, замдиректора программы по обычной обороне в Стимсоновском центре, отметила, что США не были готовы к таким долгосрочным конфликтам, что стало серьезным вызовом для оборонного планирования. Собеседники издания также подчеркнули, что за последние годы США активно накапливали запасы ракет ПВО, но их использование резко возросло, что вызывает обеспокоенность в Пентагоне. Для быстрого увеличения производства необходимо открытие новых сборочных линий и расширение мощностей, что требует значительных инвестиций от оборонных предприятий.

Наибольший дефицит наблюдается в ракетах Standard Missile, которые США используют для защиты Израиля от иранских ударов и противодействия атакам хуситов на западные корабли в Красном море. С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года США запустили более 100 таких ракет. Однако без гарантии Пентагона на длительные и крупные закупки предприятия неохотно идут на расширение производственных мощностей.

Ранее отмечалось, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе. Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявлял американский миллиардер Илон Маск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт бюджетного управления Конгресса США Эрик Лабс сообщил, что корабли американских Военно-морских сил сейчас находятся в худшем состоянии за последние четверть века, в то время как в отрасли наблюдается дефицит кадров.