  • Новость часаЗахарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
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    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    33 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    67 комментариев
    25 ноября 2023, 15:47

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США из-за поставок Украине

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова бизнесмена Дэвида Сакса.

    Сакс заявил, что о дефиците боеприпасов у армии США было известно еще год назад, но проблема до сих пор не решена. По его мнению, деиндустриализация снизила боеспособность страны, передает РИА «Новости».

    «Пугающе», – прокомментировал Маск пост бизнесмена.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ «волшебной палочкой».

    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (58)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (24)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

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    25 ноября 2023, 11:00
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы.

    О заявлении Воздушных сил Украины сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

    Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00.

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    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

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    25 ноября 2023, 09:32
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи.

    По словам украинского лидера, первая победа – это непростая победа над конгрессом. Вторая задача, по мнению Зеленского, это добиться выделения помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «Третьей историей» он назвал «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС.

    Ранее сообщалось, что на Украине разработали комплексный план мобилизации.

    Коментарии (20)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

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    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

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    25 ноября 2023, 05:27
    Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

    Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.

    Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.

    Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.

    В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА, передает РИА «Новости».

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

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    25 ноября 2023, 00:23
    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины

    Арахамия заявил о необходимости проводить любые договоренности по украинскому конфликту через референдум

    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, добавив, что, по его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Арахамия усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут», передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    «Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», – сказал он.

    По его словам, этот вопрос сразу же себя исчерпывает, как только речь заходит о конкретных вопросах, на которые ни у кого нет ответа: как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют 6 млн граждан страны за границей и так далее.

    Напомним, Арахамия подтвердил, что конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, но «в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать».

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    25 ноября 2023, 08:00
    В США заявили об увеличении Россией производства ракет для «Искандер-М»

    Military Watch Magazine заявил об увеличении производства ракет для «Искандер-М» в России

    В США заявили об увеличении Россией производства ракет для «Искандер-М»
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Производство ракет для ОТРК «Искандер-М» в России выросло в несколько раз по сравнению с уровнем производства до начала специальной военной операции на Украине, сообщают американские СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, «Искандер-М» относится «к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», передает РИА «Новости».

    В связи с увеличением производства ракет российские войска могут использовать их массово, при этом промышленность в состоянии не только восполнять расход в зоне СВО, но и осуществлять поставки в другие страны.

    Military Watch Magazine указывает, что ракеты ОТРК «Искандер-М» стали «особым вызовом» для вооруженных сил Украины, так как способны «нести специальные проникающие боеголовки» и могут осуществлять «сложные маневры, из-за которых их крайне сложно перехватить».

    Напомним, журнал Military Watch Magazine отмечал, что увеличение Россией производства современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер» усилило давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2023, 00:58
    Economist признал превосходство российских средств РЭБ над ракетами GMLRS

    Economist признал неспособность ракет Lockheed Martin справиться с российскими средствами РЭБ

    Economist признал превосходство российских средств РЭБ над ракетами GMLRS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за российских средств радиоэлектронной борьбы ракеты дальнего радиуса GMLRS компании Lockheed Martin, запускаемые с помощью установок HIMARS, стали «бить мимо целей», сообщают СМИ.

    Средства РЭБ также позволили России получить превосходство в битве беспилотников – у БПЛА выходит из строя система наведения или пропадает связь с операторами. В результате «беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут», передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты M982 Excalibur системой «Поле-21». Кроме того, сообщалось, что российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ.

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    25 ноября 2023, 04:30
    Протесты польских перевозчиков поставили под угрозу работу заводов на Украине

    «Укртрубопром» сообщил об угрозе остановки трубных заводов в прифронтовых регионах Украины из-за польской блокады

    Протесты польских перевозчиков поставили под угрозу работу заводов на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если польская блокада пропускных пунктов на границе распространится на другие страны Европы, трубным заводам Украины, которые находятся в прифронтовых регионах, придется остановить свое производство, сообщает «Укртрубопром».

    Как заявили в «Укртрубопроме», «блокада украинско-польской границы» оказалась для украинских экспортеров, в том числе стальных труб, «настоящим ударом в спину», «сорваны все сроки доставки», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «забастовка» может расшириться и на другие страны, в таком случае «почти все трубные заводы», которые находятся «в прифронтовых регионах», будут вынуждены «останавливать производственные мощности» с середины декабря.

    После начала Россией специальной военной операции на Украине Европа осталась единственным для трубной отрасли Украины направлением экспорта. Гендиректор объединения «Укртрубопром» Георгий Польский уточнил, что производственные площадки находятся в прифронтовых зонах, в частности, в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. Дальнобойщики из Словакии уже присоединились к антиукраинским методам своих польских коллег.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

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    25 ноября 2023, 14:27
    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости

    Политолог Шеслер: Арахамия умалчивает, что от Украины в Стамбуле требовался не только нейтральный статус

    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украинские власти с легкостью переписывают конституцию под собственные нужды, и если Киеву придется садиться за стол переговоров, запрет на ведение диалога с Москвой будет снят. Другое дело, что провести честный референдум на подконтрольной Зеленскому территории просто невозможно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины.

    «Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

    «Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев шоу «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

    «То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Но комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

    «Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто бы мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать. Но это просто смешно!», – говорит политолог.

    «Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. Он также усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    Арахамия заявил, что конфликт мог закончиться еще весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус. Однако политик добавил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал он.

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