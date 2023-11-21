Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

«Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

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В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

«Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.