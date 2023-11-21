С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.0 комментариев
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».
«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.
«Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.
В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.
«Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.
Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.
В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.