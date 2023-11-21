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    Николай Азаров: Целью Майдана было втравить Украину в войну с Россией
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов
    Посол Антонов назвал поставки оружия Украине «продлением агонии»
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    Алиев заявил о планах Франции дестабилизировать Южный Кавказ
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 12:29

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    Коментарии (25)
    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

    Коментарии (54)
    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Коментарии (40)
    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Коментарии (19)
    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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    Коментарии (23)
    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    Коментарии (11)
    20 ноября 2023, 16:19
    Спикер Рады призвал поражать в правах русских на Украине

    Спикер Верховной рады выступил за ограничения прав русских на Украине

    Спикер Рады призвал поражать в правах русских на Украине
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства, пишут СМИ.

    «Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    По словам Стефанчука, в вопросе ограничения прав русских нацменьшинств «мы нашли полное взаимопонимание» с Венецианской и Европейской комиссиями. На Украине русским должно быть отказано в каких-либо привилегиях, убежден спикер парламента.

    Напомним, в декабре украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, которым были декларированы равные политические и социальные права для представителей разных национальностей. Введенные законом языковые послабления не коснулись русского языка, за право говорить на котором в то же время выступил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

    Коментарии (18)
    21 ноября 2023, 01:26
    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обеспокоен тем, что некоторые «партнеры» Украины говорят о необходимости переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

    Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

    Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».

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    Коментарии (13)
    20 ноября 2023, 15:14
    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию
    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с десятилетней годовщиной начала украинского Евромайдана задалась вопросом о том, что именно это событие дало Украине и сбылась ли «голубая мечта» Киева об интеграции в «европейскую семью».

    «Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», – говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в Telegram-канале МИД России.

    Украина, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, утратила государственную самостоятельность и сейчас находится на содержании западных колонизаторов, определяющих ее внешнюю и внутреннюю политику.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Антиправительственные выступления, которые начались 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стали точкой невозврата катастрофы, произошедшей на Украине, добавила Захарова.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в стране, по данным разведки, готовится «Майдан-3».

    Коментарии (14)
    20 ноября 2023, 17:54
    В Минфине США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада

    Министр финансов США Йеллен заявила о полной зависимости Украины от помощи Запада

    В Минфине США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.

    Она подчеркнула, что Киев полностью зависит от помощи Запада, и США к этой помощи нужно присоединиться, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (5)
    20 ноября 2023, 14:49
    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Южная группировка российских войск на Донецком направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

    На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

    На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

    На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

    Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.

    Коментарии (19)
    21 ноября 2023, 06:28
    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии

    Таможенные посты на границе Молдавии и Румынии оказались заблокированы из-за украинских перевозчиков зерна

    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии
    @ Julie Eggers/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Так как румынская таможня не справляется с потоком грузовиков с зерном, прибывающих с Украины, молдавские фермеры не могут попасть в Румынию со своим урожаем, сообщают румынские СМИ.

    Как пишет g4media.ro, у речного порта Джурджулешты образовались «огромные очереди из грузовиков», ждать приходится «до семи дней». В результате оказались «заблокированы грузы молдавских фермеров», которые везут «урожай подсолнечника», передает РИА «Новости».

    Портал поясняет, что тем же «маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна» и «румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков». Из-за этого «большая часть ожидания приходится на молдавской стороне». Украинский водитель рассказал, что за четыре дня смог проехать только 600 м.

    Сотрудница по связям с общественностью миссии ЕС по приграничной помощи Майлин Аасмяэ сообщила, что подобные проблемы наблюдаются с сентября. По ее словам, время ожидания выросло «с 137 до 269 часов». Аасмяэ признала, что «это беспрецедентный случай для пограничного пункта пропуска Джурджулешты».

    «Только в октябре 1307 груженых грузовиков пересекли молдавско-украинскую границу через Рени-Джурджулешты», – сказала Аасмяэ, подчеркнув, что «конца кризису не видно».

    Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии» и Кишинев отказался от такого шага.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Коментарии (4)
    21 ноября 2023, 08:28
    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»

    Посол Антонов назвал новую помощь Пентагона «успокоительной пилюлей» для режима Зеленского

    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Объявление американской стороной об очередной оружейной поставке киевскому режиму является «успокоительной пилюлей» для Владимира Зеленского от заокеанских «благодетелей», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, заявил, что положение ВСУ на фронте и режима Зеленского оказались на грани полного коллапса.

    Дипломат обратил внимание на то, что «смертоносный подарок» США анонсировали в десятилетнюю годовщину Евромайдана. «Трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще «в игре» и ставки на них продолжают делаться», – говорится в заявлении Антонова. При этом американцы не берут в расчет то, что из-за этих поставок прольется кровь тысяч людей, добавил дипломат.

    Он подчеркнул, что получение прибыли от «проекта Украина» является ключевым для ВПК США.

    Победить Россию на поле боя невозможно, и западные страны должны это уяснить, указал глава дипмиссии. «Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство – продление агонии обанкротившегося киевского режима», – заключил Антонов.

    Пентагон ранее объявил о выделении киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов.

    Коментарии (14)
    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 21:21
    Украинцы начали переселяться в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

    Politico: Украинцы массово бегут в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

    Украинцы начали переселяться в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах
    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, местный риелтор отметил, что в украинской столице и окрестностях сейчас находятся почти 600 тыс. вынужденных переселенцев из других частей Украины. По его словам, люди из Днепра и Запорожья на данный момент активно переезжают и находятся в поисках жилья в Киеве. Как добавил риелтор, люди считают, что Киев защищен сильнее и там летает меньше ракет, чем в их городах, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что большинство систем противовоздушной обороны от Запада сосредоточены в Киеве, а остальные украинские регионы не прикрыты достаточным количеством ПВО, поэтому они подвергаются стратегическим ракетным ударам, уничтожающим важные инфраструктурные объекты.

    Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина берет ПВО в аренду у других государств на отопительный период.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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