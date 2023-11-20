Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.22 комментария
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS
Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.
В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».
Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.
Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.