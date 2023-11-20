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    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 13:53

    В Пентагоне назвали причину приезда в Киев министра обороны США Остина

    Глава Пентагона прибыл в Киев для обсуждения поддержки ВСУ зимой

    Tекст: Борис Инсаров

    Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой, сообщила пресс-служба Пентагона.

    В заявлении министерства, которое приводит ТАСС, говорится, что визит Остина призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече будет обсуждаться «долгосрочное видение будущих сил Украины», включая «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    В релизе американского военного ведомства также анонсировано 17-е заседание контактной группы по обороне Украины с участием 50 стран, которое пройдет на этой неделе.

    Ранее Ллойд Остин подчеркнул важность прямых контактов Пентагона с руководством Минобороны России.


    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

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    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

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    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

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    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

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    19 ноября 2023, 17:01
    В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество пленных украинских военнослужащих хотят остаться в России, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

    «Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

    Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

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    19 ноября 2023, 14:29
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

    Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

    В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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    19 ноября 2023, 14:26
    Украинский военный заявил о критическом дефиците военных кадров

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит кадров, иногда он достигает критического масштаба, рассказал телеканалу CNN майор украинских войск Виктор Кисиль.

    Он заявил о существовании нехватки военных кадров, а также отметил, что разные воинские должности требуют разных навыков, передает РИА «Новости».

    Телеканал также пообещался с украинским IT-специалистом, который хотел бы избежать призыва в ВСУ. Он заявил, что Украина не готова к конфликту с Россией, поскольку у нее нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

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    19 ноября 2023, 15:34
    Украина создала штаб помощи водителям на польской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство инфраструктуры Украины создало на польской границе штаб помощи украинским водителям, сообщил глава ведомства Александр Кубраков.

    Он пояснил, что штаб помогает украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. По словам Кубракова, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, в сторону Равы Русской – более 10 километров, в сторону Краковца – более 16 километров. Штаб обеспечивает водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.

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    20 ноября 2023, 10:54
    Шеф Пентагона прибыл в Киев

    Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, где намерен встретиться с руководством Украины.

    Об этом глава американского военного ведомства сообщил на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Своим визитом шеф Пентагона хочет «передать важное послание» о том, что США «продолжат поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем», передает ТАСС.

    О визите заранее не объявлялось.

    В начале ноября украинскую столицу посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    20 ноября 2023, 09:09
    Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает качественного обмундирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У военнослужащих ВСУ нет достаточного количества амуниции и обмундирования, к тому же мобилизованные идет в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал украинский военнопленный с позывным «Журналист».

    По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без подготовки, его сразу поставили обеспечивать личный состав обмундированием, передает ТАСС. «Журналист» добавил, что обмундирования  военнослужащим ВСУ реально не хватает.

    Он отметил, что в данный момент в его батальоне служат разные военнослужащие: и с профессиональной подготовкой, и мобилизованные, изначально имеющие слабую подготовку, при этом офицеров в роте нет, все они погибли либо ранены.

    «На левый берег Днепра переправлялись на моторных лодках небольшими группами, офицеров с нами не было. Как старшина, я должен был обеспечить людей амуницией, однако пришлось выходить на передовую. По сути, нас как пушечное мясо кинули», – добавил военнопленный.

    Он также отметил, что передаваемая им натовская техника является старой, уже выработавшей ресурс.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

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    20 ноября 2023, 12:55
    Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке фур с гумпомощью

    Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке на границе фур с гуманитарными грузами

    Tекст: Ольга Никитина

    Из-за протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной оказались заблокированы цистерны с топливом и фуры с гуманитарной помощью, заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

    Деркач сообщил в соцсетях, что власти Украины передают соответствующие данные в министерство инфраструктуры Польши и ждут ответа, передает ТАСС.

    По данным украинской стороны, в настоящее время на КПП «Краковец – Корчова» скопилось 1 тыс. 200 большегрузов, а на КПП «Рава-Русская – Гребенне» – 500.

    Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Кроме того, акцию по блокировке грузовых автомобилей на единственном пункте пересечения границы с Украиной провели на прошлой неделе словацкие транспортные компании.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.

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    20 ноября 2023, 13:12
    МВД объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВС Украины Попко

    МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВС Украины Попко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко, обвиняемый в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов, объявлен в розыск в России, следует из базы МВД.

    Как отмечается в базе, Сергей Николаевич Попко разыскивается по статье УК, передает ТАСС. Однако там не указано, по какой именно статье ведется розыск.

    Ранее СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко за преступления в Донбассе. В результате преступных действий Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние.

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    20 ноября 2023, 14:05
    На Украине рейдеры при участии полиции штурмом захватили монастырь УПЦ в Черкассах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Рождества Богородицы в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

    Согласно сообщению СПЖ, в Черкассах произошло «немыслимое в нормальной стране» побоище: группа бандитов в камуфляже штурмом захватила монастырь УПЦ Рождества Богородицы, передает ТАСС.

    Там добавили, что слово «бандиты» – не преувеличение, они «просто по беспределу» избивали священников и прихожан: «ломали челюсти и отбивали почки».

    В СПЖ отметили, что в захвате участвовали полицейские, всего в храме собрались до 150 человек в военной форме. По информации СПЖ, избитых людей пришлось госпитализировать на машинах скорой, состояние одного из них очень тяжелое.

     В свою очередь пресс-служба УПЦ уточнила, что, по последним данным, в больницу попали четыре человека. Среди пострадавших – священник монастыря иерей Сергей Пащенко, которому, как заключили медики, рейдеры сломали нижнюю челюсть. Все входы в городскую больницу, как сообщают источники с мест, заблокировали представители националистической партии «Нацкорпус» (запрещена в РФ), которые не пускают в помещение даже врачей.

    За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов. Так, летом полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям. Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.

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    20 ноября 2023, 14:08
    Губернатор оценил последствия обстрела ВСУ села в Брянской области

    Губернатор Богомаз: Дом и хозпостройки повреждены в результате обстрела ВСУ села в Брянской области

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате обстрела со стороны украинских националистов села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области повреждения получил один дом, а также хозяйственные постройки, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

    В субботу Богомаз сообщал, что над Унечским районом региона российскими силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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