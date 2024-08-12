Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Defense News: Флот США находятся в худшем за 25 лет состоянии
Defense News: Корабли ВМС США находятся в худшем за 25 лет состоянии
Корабли американских Военно-морских сил сейчас находятся в худшем состоянии за последние четверть века, в отрасли наблюдается дефицит кадров, сообщил эксперт бюджетного управления Конгресса США Эрик Лабс.
На верфях не хватает работников, они не могут удерживать своих сотрудников, сказал Лабс Defense News, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим и с другими проблемами начались задержки в строительстве и обслуживании военных судов.
Сейчас отрасль находится в худшем за 25 лет состоянии, «быстрого и легкого способа» решить проблему не существует, подчеркнул эксперт.
Американская компания Marinette Marine заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами, однако она способна строить только по фрегату в год из-за нехватки сотрудников.
Также наблюдается «неопределенность финансирования», из-за этого нарушается ход строительства кораблей и тормозятся долгосрочные инвестиции.