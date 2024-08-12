Defense News: Флот США находятся в худшем за 25 лет состоянии

Defense News: Корабли ВМС США находятся в худшем за 25 лет состоянии

Tекст: Алексей Дегтярев

На верфях не хватает работников, они не могут удерживать своих сотрудников, сказал Лабс Defense News, передает ТАСС.

По его словам, в связи с этим и с другими проблемами начались задержки в строительстве и обслуживании военных судов.

Сейчас отрасль находится в худшем за 25 лет состоянии, «быстрого и легкого способа» решить проблему не существует, подчеркнул эксперт.

Американская компания Marinette Marine заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами, однако она способна строить только по фрегату в год из-за нехватки сотрудников.

Также наблюдается «неопределенность финансирования», из-за этого нарушается ход строительства кораблей и тормозятся долгосрочные инвестиции.