Египет предложил перемирие в Газе для обмена заложниками

Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе ради обмена заложниками

Tекст: Ольга Иванова

Ас-Сиси сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Каире. Египет активно работает над инициативой, которая, по словам ас-Сиси, направлена на временное прекращение огня и обмен заложниками, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.