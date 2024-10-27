Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.6 комментариев
Египет предложил перемирие в Газе для обмена заложниками
Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе ради обмена заложниками
Египет предложил установить двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
Ас-Сиси сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Каире. Египет активно работает над инициативой, которая, по словам ас-Сиси, направлена на временное прекращение огня и обмен заложниками, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.
Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.
В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.