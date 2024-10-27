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    В США провозгласили конец Британской империи
    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    Вучич назвал Набиуллину гением
    Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию
    Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
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    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    13 комментариев
    27 октября 2024, 05:24 • Новости дня

    Избивший полицейского и отобравший у него оружие мужчина задержан в Краснодаре

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Башкирии, который избил полицейского и украл у него оружие, задержан в Краснодаре, сообщил главк Росгвардии по Краснодарскому краю.

    Ведомство сообщило в Telegram, что 33-летний мужчина был задержан «при силовой поддержке сотрудников СОБР «Беркут-Юг» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю». «Спецоперация длилась меньше минуты», – говорится в сообщении.

    Напомним, в региональном ГУ МВД сообщали, что уроженец Башкортостана избил сотрудника правоохранительных органов в Краснодаре и отобрал у него табельный пистолет, после чего скрылся.

    26 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети
    Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети
    @ t.me/poklonskaya_nv

    Tекст: Вера Басилая

    Советник генерального прокурора Наталья Поклонская опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн, вызвав споры в Сети.

    «Любить природу и помнить традиции предков всегда будет истиной в кругу множества разнообразных правд. Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть, против любви или красоты?» – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

    Советник генерального прокурора опубликовала фото и видео, где она предстает, одетая в белую длинную рубашку и босая. Она пообещала рассказать подписчикам о древнем языческом кельтском празднике Самайн, чтобы «люди узнавали (вспоминали) и хотели интересоваться культурой, традициями и обычаями своих же собственных предков дохристианского периода, что не запрещено законом».

    «И христианский, и дохристианский периоды есть наше прошлое, из которого надо делать выводы и работу над ошибками», – заявила Поклонская, добавив, что рассказывая о древних преданиях скандинавской, кельтской, славянской, шумеро-аккадской культуры не преследует цели оскорбить иные религии.

    Образ Поклонской вызвал неооднозначную реакцию в Сети. Под серией ее постов оставлено почти полтысячи комментариев. А протиерей Александр Овчаренко сравнил бывшего прокурора Крыма с русалкой на ветвях и обвинил в реконструкции «язычества».

    «Заниматься реконструкцией язычества, игнорируя последние 1000 лет христианства – это ведь каким надо «патриотом» быть? Словно эти 1000 лет на Руси не твои предки жили, творили подвиги и созидали страну, а лютые враги, о которых надо забыть, которых надо стесняться», – написал Овчаренко в своем Telegram-канале.

    Ранее Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон, отметив красоту осеннего праздника, связанного с природой и засыпанием стихии Воды. До этого она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, где рассказывала о рунах.

    В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом.

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    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    26 октября 2024, 20:46 • Новости дня
    Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат КПРФ Денис Парфенов не стал комментировать видео, где он предположительно развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы.

    Депутат от КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать скандальное видео, появившееся в Сети в сентябре. На кадрах ролика человек, очень на Парфенова, развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете, передает канал «360».

    Парфенов заявил, что в его партии не принято комментировать «домыслы и измышления». Такое заявление он сделал после пленума ЦК КПРФ, отказавшись также отвечать на вопросы журналистов о своей готовности сдать мандат.

    В Сети появилось видео, на котором были запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в рабочем кабинете. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими этот скандал.

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    26 октября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

    Эксперт Пашкин: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    К побегу из липецкой ИК могла привести преступная халатность со стороны сотрудников колонии, сказал газете ВЗГЛЯД глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. О побеге стало известно в субботу, пятеро из шести беглецов, по последним данным, были задержаны по горячим следам.

    «Я думаю, что главную роль в этом побеге сыграли большие деньги. Определенным сотрудникам заплатили за то, что они допустили эту ситуацию», – предположил глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.

    Эксперт считает, что незаметно совершить подобный побег с помощью подкопа невозможно. «Тем более среди заключенных всегда есть те, кто работает на администрацию, и они должны были знать о подкопе и доложить об этом. Но ничего не сработало: ни оперативная работа сотрудников колонии, ни система видеонаблюдения», – добавил Пашкин.

    Собеседник подчеркнул, что заключенные, которые сделали два подкопа, один из которых оказался длиной в несколько десятков метров, «должны были были куда-то девать землю». «За заключенными ведется постоянный контроль, производятся расчеты перед уходом на работу из барака. Кто и когда рыл? Ночью? Кто и когда выпускал их? Или рыли те, кто был на больничном? Так за ними тоже должны были смотреть. То есть без администрации в колонии ничего не сделаешь», – поясняет Пашкин.

    Спикер считает, что к побегу могла привести «преступная халатность, замешанная на деньгах», со стороны сотрудников колонии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, побег из колонии общего режима №2 в Липецкой области совершили шесть заключенных (пять граждан Узбекистана и один Таджикистана). Первым об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

    По данным РЕН ТВ, заключенные сбежали через выкопанный тоннель длиной 65 м. Позднее двое беглецов были задержаны в Тамбовской области, а еще троих задержали в Липецкой области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, пятый из шести сбежавших скрывался в частном секторе села Петровское в Липецкой области и был доставлен в территориальный отдел полиции. «Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», – уточнила Волк.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной сотрудниками ИК-2 (ст. 293 УК, максимальное наказание – до семи лет лишения свободы). В колонии проведут служебную проверку.

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    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    26 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Три страны заблокировали коммюнике МВФК

    Норвегия, Нидерланды и Канада заблокировали коммюнике МВФК

    Три страны заблокировали коммюнике МВФК
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный валютно-финансовый комитет не смог выпустить итоговое коммюнике после заседания в Вашингтоне, оно было заблокировано Норвегией, Нидерландами и Канадой, сообщил источник в одной из делегаций стран-членов МВФК.

    Заседание под председательством Саудовской Аравии не привело к согласию по итоговому документу. Вместо коммюнике было опубликовано заявление председателя комитета, передает РИА «Новости».

    Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан отметил, что участники, включая Россию, продемонстрировали сильное сотрудничество. Он подчеркнул, что по итогам встречи достигнуты важные результаты.

    МВФК представляет собой орган, который разрабатывает рекомендации для Совета управляющих МВФ по контролю за глобальной валютно-финансовой системой. Комитет также занимается стратегическим направлением и политикой Фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов России Антон Силуанов считает, что Международному валютному фонду следует немедленно начать работу над 17-м пересмотром квот для справедливого представительства стран.

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    26 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Известный комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) покинул территорию России сразу после начала специальной военной операции на Украине, указано в судебных документах.

    В документах отмечается, что Поперечный уехал за пределы России в связи с проведением СВО на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера. Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность решения Минюста о включении комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов, отклонив его иск.

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    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    26 октября 2024, 15:03 • Новости дня
    Вучич назвал Набиуллину гением

    Вучич назвал Набиуллину гением и отметил стойкость российской экономики

    Вучич назвал Набиуллину гением
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сербии Александар Вучич выразил удивление стойкостью российской экономики и назвал Эльвиру Набиуллину гением, подчеркнув, что несмотря на трудности, Россия сохраняет устойчивость.

    Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу TV Prva дал оценку экономической ситуации в Европе, Сербии и России, сообщает ТАСС. Он отметил, что средний темп роста в еврозоне составит 0,6%, а в Европейском союзе – максимум 0,85%, в то время как в Сербии этот показатель достигнет 3,9-4,0%. Вучич подчеркнул, что Сербия развивается в пять раз быстрее, чем страны ЕС.

    Президент также отметил «фантастическую российскую экономику», выразив удивление ее устойчивостью в условиях военного времени. «Набиуллина – гений», – заявил Вучич. При этом он добавил, что, несмотря на стойкость российской экономики, она развивается медленнее Сербии.

    Напомним, что министр Ненад Попович ранее отметил высокие экономические показатели РФ и выразил благодарность за поддержку энергетической безопасности Сербии. Российская делегация во главе с Максимом Решетниковым находится с визитом в Белграде.

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    26 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом он отметил, что, по предварительным данным, правящая партия еще не гарантировала конституционное большинство – 113 мандатов из 150 – и поэтому призвал сторонников мобилизоваться и явиться на выборы.

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «у оппозиции не хватит чести признать масштабное поражение».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    26 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заключенные сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, используя подкоп, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

    По данным ведомства, во время планового обхода территории был обнаружен подкоп, после чего был проведен подсчет осужденных, передает ТАСС.

    Известно, что отсутствуют шесть человек, все они уроженцы Средней Азии.

    В настоящее время проводятся активные мероприятия по розыску сбежавших осужденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Липецкой области начали розыскные мероприятия после побега шести заключенных из исправительной колонии.

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    26 октября 2024, 15:51 • Новости дня
    Эксперт указал на «странности» в побеге заключенных из липецкой колонии

    Эксперт Хлобустов усомнился в незаметности для караула побега заключенных из липецкой колонии

    Эксперт указал на «странности» в побеге заключенных из липецкой колонии
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К истории побега из липецкой колонии №2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения, заявил эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов.

    Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов усомнился, что караул в липецкой исправительной колонии №2 не заметил, что на территории ведутся земельные работы, передает радио Sputnik.

    «Нейтральная зона, где ходит караул примерно каждые 30 минут, то есть есть какое-то бесконтрольное время, но не заметить, что ведутся, скажем так, земляные работы?» – заявил эксперт.

    Он также отметил, что, несмотря на возможную маскировку, необходимо было как-то выносить землю и прятать ее, что должно было привлечь внимание.

    Хлобустов предположил, что в данной ситуации можно говорить о халатности со стороны сотрудников колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.

    В УФСИН сообщили, что они сбежали из исправительной колонии № 2, используя подкоп.

    Позднее в Тамбовской области задержали двоих из сбежавших, а еще двоих заключенных задержали в Липецкой области.

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    26 октября 2024, 15:23 • Новости дня
    Пушков раскрыл схему фальсификаций на выборах в США

    Пушков обвинил демократов США в подготовке фальсификаций выборов

    Пушков раскрыл схему фальсификаций на выборах в США
    @ Michael Conroy/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков обвинил Демократическую партию США в намерении использовать незаконных мигрантов для фальсификации выборов.

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с резким заявлением на своем Telegram-канале, обвинив Демократическую партию США в подготовке фальсификаций на предстоящих выборах. По его словам, в 14 штатах, где у власти находятся демократы, были приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании. Это, как утверждает Пушков, создает условия для привлечения к голосованию незаконных мигрантов.

    Пушков подчеркнул, что такие штаты в основном расположены на северо-востоке и западе США. Он отметил, что разрыв между Дональдом Трампом и Камалой Харрис растет в пользу Трампа.

    «В этой ситуации покойники с кладбищ, дружно голосовавшие в 2020 году за Байдена, могут уже не помочь Харрис», – отметил Пушков. По его мнению, теперь единственная надежда Харрис – на нелегальных мигрантов, которых активно ввозят в колеблющиеся штаты в надежде на их поддержку.

    Политик утверждает, что это часть плана Харрис, направленного на победу на выборах, и называет такие действия «планом победы». Он также предупреждает, что подобные меры могут повлиять на честность и прозрачность выборов, создавая вероятность манипуляций с голосами.

    Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что в Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США. Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал встречу кандидата в президенты США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, отметив отсутствие взаимопонимания между политиками, особенно по вопросам украинского конфликта.

    Коментарии (8)
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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    В США провозгласили конец Британской империи

    Очередной саммит британского Содружества, которые проводятся раз в два года, впервые стал для Лондона настолько позорным. Мероприятие проиграло конкурентную борьбу саммиту БРИКС в Казани, но принесло промежуточную победу тем, кто хочет дальнейшего разорения Великобритании. То, что дела союзников плохи, уже признали в США. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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