Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Житель Башкирии избил полицейского и украл у него оружие в Краснодаре
Уроженец Башкортостана избил сотрудника правоохранительных органов в Краснодаре и отобрал у него табельный пистолет, после чего скрылся, ведется его розыск, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Происшествие случилось ночью 24 октября, когда сотрудники ППС обратили внимание на двух мужчин возле гаражей по улице Лузана, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ими оказались жители Башкирии, при виде полицейских они пытались убежать. Их остановили, тогда они пояснили, что прибыли за закладкой с наркотиками.
После этого злоумышленники попытались сбежать второй раз, полицейские их догнали, но подозреваемые оказали сопротивление. Один из нарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, отнял его табельное оружие и сбежал.
Второй нападавший, ранее судимый за кражи и грабежи, был задержан. Пострадавший полицейский был доставлен в больницу.
Полиция Краснодара объявила в розыск 32-летнего Марата Рустемовича Абдюшева, который также находился в розыске за мошенничество.
Ранее в октябре в Самарской области бывший инспектор ДПС, подозреваемый в получении взятки, напал на следователя и полицейского, после чего сбежал из больницы, выпрыгнув из окна.
До этого в августе в московском отделе полиции мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов.