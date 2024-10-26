Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.12 комментариев
Иран счел удар Израиля проявлением страха
Иранский генерал Резаи назвал израильский удар проявлением страха
Израиль нанес удары по военным объектам в Иране, мотивируя атаку ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что действия Израиля продиктованы страхом, а не стремлением показать силу, заявил секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.
Генерал Мохсен Резаи выразил мнение, что недавний удар Израиля по Ирану был продиктован скорее страхом, чем демонстрацией силы, передает ТАСС. Он отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Израиль пытается убежать с поля боя, а не показать мощь.
Несмотря на удары Израиля, ситуация в Тегеране и других крупных городах Ирана остается спокойной, как сообщает посольство России в Тегеране. Иранские средства массовой информации отмечают, что жители страны не ощутили последствий атак, а социальная и экономическая инфраструктура не пострадала.
Армия обороны Израиля заявила, что удары были нанесены в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан были подвержены нападению, но ущерб оказался ограниченным. Системы противовоздушной обороны Ирана успешно отразили основной удар.
Эти события стали продолжением эскалации, начавшейся 1 октября, когда Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупредил, что ответные удары будут еще более масштабными, если Израиль продолжит атаковать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. Посольство России в Тегеране сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах после израильских ударов по Ирану, и дипведомство, как и другие российские загранучреждения, работает в штатном режиме.
В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, однако ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.