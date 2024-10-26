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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    10 комментариев
    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня

    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

    Коментарии (27)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    23 октября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин заявил о важности развития железной дороги Ирана в рамках проекта Север – Юг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север – Юг, что способствует укреплению экономических связей между странами.

    Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Россия делает акцент на развитие иранской железнодорожной инфраструктуры. Этот проект рассматривается как ключевая часть международного транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

    Путин отметил, что среди других значимых совместных проектов – строительство второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер». Эти инициативы нацелены на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что транспортный коридор Север – Юг откроет новые возможности для торговых отношений и бизнес-сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    23 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о скором подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание документа пройдет в торжественной обстановке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим международным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин выразил благодарность Пезешкиану за принятое приглашение посетить Россию для участия в подписании этого и других важных документов.

    В ходе их предыдущей встречи в Туркменистане Путин и Пезешкиан обсудили двустороннюю кооперацию и актуальные региональные темы. Президент России подчеркнул, что связи между странами находятся на подъеме и носят конструктивный характер, подтвержден взаимный курс на укрепление этих связей.

    Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань накануне. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Пезешкианом. Российский лидер отметил, что присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

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    23 октября 2024, 09:25 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетами по военной базе Глилот под Тель-Авивом

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало базу Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, передает РИА «Новости». Атака произошла в пригороде Тель-Авива. Как заявила пресс-служба движения, использовались высокоточные ракеты. В заявлении также отмечается, что удар был нанесен по базе, принадлежащей военной разведке 8200.

    Кроме того, «Хезболла» сообщила о ночном ракетном ударе по месту скопления израильских военных в поселении Мискафан, которое находится на ливано-израильской границе. Этот удар также был направлен на живую силу армии Израиля, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.

    Эти атаки следуют за недавними обострениями в отношениях между Израилем и Ливаном, где «Хезболла» активно действует, поддерживаемая Ираном. Ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, что вызывает беспокойство международного сообщества.

    Накануне израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации. А ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября.

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    24 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Франческа Альбанезе обвинила Израиль в смертном приговоре журналистам Al Jazeera

    Спецдокладчик ООН назвала обвинения журналистов Al Jazeera Израилем смертным приговором

    Tекст: Денис Тельманов

    Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.

    Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о недопустимости обвинений в терроризме против журналистов катарского телеканала Al Jazeera. Она подчеркнула, что такие обвинения звучат как смертный приговор, и призвала защитить этих журналистов любой ценой.

    Альбанезе отметила, что шестеро палестинцев, которых обвинили в терроризме, являются журналистами, пережившими израильские атаки в Газе. Она также напомнила, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 130 журналистов.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила этих шестерых журналистов в работе на палестинские радикальные организации ХАМАС и «Исламский джихад». ЦАХАЛ утверждает, что имеет доказательства связи Al Jazeera с террористами, включая списки личного состава, справочники и документы о зарплатах.

    Ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинских боевиков из ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года. Это сопровождалось убийствами и захватом заложников, после чего Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 58 из которых остаются в заключении с 7 октября прошлого года.

    Сотрудник новостного бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта добрался до разрушенного офиса телеканала в секторе Газа, который израильские военные использовали как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа», устроив погром перед уходом.

    Кроме того, правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «провокационным».

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    24 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Обстановка в регионе Ближнего Востока деградирует, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    «С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот, деградирует», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тыс. человек, спровоцировали обострение в Ливане и в других частях Ближнего Востока.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств. Также он на саммите БРИКС в Казани поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке.

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    24 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    ООН: Сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты

    ООН: Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.

    Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.

    Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.

    Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.

    Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.

    На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.

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    24 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

    Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, обсудив израильские операции в Ливане и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

    Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.

    В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

    Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

    Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

    Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

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