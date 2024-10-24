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    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    24 октября 2024, 13:26 • Новости дня

    Times: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки документов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона якобы на время отказалась от плана по атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, утверждает источник Times.

    Утечка документов, содержащих информацию о подготовке нападения, якобы вынудила Израиль пересмотреть свои военные стратегии, сказал собеседник Times, передает РИА «Новости».

    «Месть будет, однако для нее требуется больше времени, чем предполагалось», – добавил источник.

    Ранее в CNN сообщили, что в одном из документов Национального агентства геопространственной разведки США упоминается переброска Израилем боеприпасов как часть подготовки к удару по Ирану.

    В администрации США подтвердили утечку данных и выразили обеспокоенность произошедшим.

    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    23 октября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин заявил о важности развития железной дороги Ирана в рамках проекта Север – Юг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север – Юг, что способствует укреплению экономических связей между странами.

    Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Россия делает акцент на развитие иранской железнодорожной инфраструктуры. Этот проект рассматривается как ключевая часть международного транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

    Путин отметил, что среди других значимых совместных проектов – строительство второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер». Эти инициативы нацелены на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что транспортный коридор Север – Юг откроет новые возможности для торговых отношений и бизнес-сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

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    23 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о скором подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание документа пройдет в торжественной обстановке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим международным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин выразил благодарность Пезешкиану за принятое приглашение посетить Россию для участия в подписании этого и других важных документов.

    В ходе их предыдущей встречи в Туркменистане Путин и Пезешкиан обсудили двустороннюю кооперацию и актуальные региональные темы. Президент России подчеркнул, что связи между странами находятся на подъеме и носят конструктивный характер, подтвержден взаимный курс на укрепление этих связей.

    Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань накануне. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Пезешкианом. Российский лидер отметил, что присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

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    24 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Франческа Альбанезе обвинила Израиль в смертном приговоре журналистам Al Jazeera

    Спецдокладчик ООН назвала обвинения журналистов Al Jazeera Израилем смертным приговором

    Tекст: Денис Тельманов

    Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.

    Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о недопустимости обвинений в терроризме против журналистов катарского телеканала Al Jazeera. Она подчеркнула, что такие обвинения звучат как смертный приговор, и призвала защитить этих журналистов любой ценой.

    Альбанезе отметила, что шестеро палестинцев, которых обвинили в терроризме, являются журналистами, пережившими израильские атаки в Газе. Она также напомнила, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 130 журналистов.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила этих шестерых журналистов в работе на палестинские радикальные организации ХАМАС и «Исламский джихад». ЦАХАЛ утверждает, что имеет доказательства связи Al Jazeera с террористами, включая списки личного состава, справочники и документы о зарплатах.

    Ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинских боевиков из ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года. Это сопровождалось убийствами и захватом заложников, после чего Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 58 из которых остаются в заключении с 7 октября прошлого года.

    Сотрудник новостного бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта добрался до разрушенного офиса телеканала в секторе Газа, который израильские военные использовали как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа», устроив погром перед уходом.

    Кроме того, правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «провокационным».

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    23 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин: Россию и Иран объединяет стремление к формированию многополярного миропорядка

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    «В целом подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсуждается предстоящий визит Пезешкиана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве.

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    23 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин на саммите БРИКС начал встречу с президентом Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсуждается предстоящий визит Пезешкиана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве.

    Данный документ охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и обозначает новый этап в отношениях между Россией и Ираном. Кроме этого, на встрече обсуждались и другие вопросы, включая ближневосточную проблематику, что свидетельствует о растущем сотрудничестве между странами в этом регионе, сообщает ТАСС.

    Встреча в Казани стала второй за месяц. Ранее Путин и Пезешкиан встречались на форуме в Ашхабаде, где также поднимались вопросы обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Пезешкиан прибыл в Казань, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС.

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    24 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    ООН: Сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты

    ООН: Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.

    Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.

    Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.

    Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.

    Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.

    На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.

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    24 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

    Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, обсудив израильские операции в Ливане и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

    Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.

    В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

    Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

    Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

    Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

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    24 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Израиль нанес удары по лагерям беженцев в центре Газы

    Al Mayadeen: Израильские войска взорвали верхние этажи домов в лагере беженцев Эль-Бурейдж в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж в секторе Газа, а также обстреляла другие лагеря беженцев, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Израильская армия наносит удары по лагерям беженцев в центральной части сектора Газа, израильские военные взрывают верхние этажи жилых домов в лагере беженцев Эль-Бурейдж, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Кроме того, стало известно о массированных артиллерийских обстрелах в лагерях Нусейрат и Дейр-эль-Балах в той же части палестинского анклава. Данные о жертвах и пострадавших среди местного населения отсутствуют.

    Ранее в результате интенсивных обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере анклава жертвами израильских ударов стали свыше 30 палестинцев.

    До этого в секторе Газа не менее 16 человек погибли от новых авиаударов Израиля, в том числе девять членов одной семьи, погибших при бомбардировке жилого дома.

    Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах.

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    24 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями

    Пезешкиан призвал БРИКС к обмену новейшими технологиями для независимости от Запада

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках БРИКС необходимо наладить сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть от Запада, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан подчеркнул необходимость для стран – участниц БРИКС наладить взаимное сотрудничество в области научно-технических разработок, передает ТАСС.

    Президент Ирана отметил, что для успешного противостояния западным ограничениям страны БРИКС должны объединиться и делиться технологиями друг с другом.

    Он заявил, что особенно важной областью для сотрудничества является развитие искусственного интеллекта, который в ближайшем будущем приобретет стратегическое значение, но Запад устанавливает множество ограничений на доступ к новым технологиям.

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что односторонние санкции угрожают международному миру, и призвал БРИКС разработать недискриминационные принципы сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    24 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце

    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце большинства людей на планете

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе, подчеркнув, что она вызывает боль в сердце у большинства людей на планете.

    Президент России Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» выразил глубокую озабоченность по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа, сообщает ТАСС.

    «Гуманитарная катастрофа в Газе – это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», – сказал он.

    Путин также отметил важную роль сотрудничества с Турцией в урегулировании региональных кризисов. «Мы хорошо сотрудничаем в двустороннем плане, многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе», – заявил он.

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    Президент России Владимир Путин отметил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.

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    24 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Президент Ирана назвал Путина другом

    Президент Ирана назвал Путина другом и похвалил саммит БРИКС в Казани

    Президент Ирана назвал Путина другом
    @ Анатолий Медведь/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС, который проходит в Казани, сообщает РИА «Новости».

    «Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани», – сказал Пезешкиан.

    Это первое участие Ирана в саммите в качестве постоянного члена БРИКС.

    Встреча глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС, созданная в 2006 году, включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия занимает пост председателя с 1 января, организовав более 200 мероприятий в рамках своего председательства.

    Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Важность мероприятия подчеркивается участием новых стран и стремлением России к усилению сотрудничества и диалога среди членов объединения.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита подчеркнул, что односторонние санкции угрожают международному миру, и призвал БРИКС разработать недискриминационные принципы сотрудничества. В рамках БРИКС необходимо наладить сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть от Запада, добавил он.


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    24 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Эрдоган призвал к запрету поставок оружия Израилю

    Эрдоган на заседании БРИКС+ предложил запретить поставки оружия Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани призвал международное сообщество поддержать запрет на поставки вооружения Израилю, сообщает РИА «Новости». Турецкий лидер отметил: до тех пор, пока кровопролитие на Ближнем Востоке не будет остановлено, невозможно говорить о справедливости и развитии.

    Эрдоган подчеркнул, что агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы, а палестинский народ подвергается геноциду. Он заявил, что игнорирование этой трагедии в XXI веке не снимает ответственности. «Продолжение поддержки Израиля оружием делает его еще более безрассудным», – добавил президент Турции.

    Эрдоган также отметил, что Турция уже начала инициативу по запрету поставок вооружения Израилю в рамках Организации Объединенных Наций, и выразил надежду на поддержку со стороны стран – участниц заседания БРИКС+.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств.

    Путин также сообщил, что участники заключительного заседания саммита БРИКС в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, включая обострившуюся ситуацию в регионе Ближнего Востока.

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