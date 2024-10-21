В Белом доме подтвердили утечку разведданных о подготовке Израилем удара по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Белый дом выразил серьезное беспокойство в связи с утечкой особо секретных документов, содержащих разведывательные данные о подготовке Израиля к удару по Ирану. Документы, датированные 15 и 16 октября, стали достоянием общественности после публикации в Telegram-канале Middle East Spectator, сообщает ТАСС.

Кирби заявил, что президент Джо Байден глубоко обеспокоен утечкой информации, считая это недопустимым. Байден намерен следить за расследованием, чтобы предотвратить повторные утечки и смягчить последствия инцидента. По словам Кирби, США не обнаруживают признаков дальнейшей утечки документов. «Нет никаких оснований подозревать, что какие-то дополнительные документы станут достоянием общественности», – подчеркнул он.

CNN сообщает, что в одном из документов Национального агентства геопространственной разведки США упоминается переброска Израилем боеприпасов как часть подготовки к удару по Ирану. Доступ к этим документам должны были иметь только страны альянса «Пять глаз», включая Австралию, Британию, Канаду, Новую Зеландию и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

