Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Путин заявил о стремлении России и БРИКС к построению «лучшего мира»
Президент Владимир Путин на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.
Россия и страны БРИКС стремятся к созданию «лучшего мира», в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа. Как передает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании «БРИКС плюс» в Казани.
«Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира», – подчеркнул он.
Путин отметил, что в будущем мире будут уважаться права на суверенное развитие и самобытность, а также абсолютная ценность всех культур, традиций и религий. Он выразил надежду на конструктивный характер дискуссии, которая внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки.
На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии для обеспечения стабильности и мирного развития всех стран региона. Также Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности, он также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.