Российские подлодки «Кондор» и «Ясень» возглавили рейтинг The National Interest

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были признаны лучшими в мире в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. Автор статьи подчеркивает, что подлодки «Кондор» были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

Подлодки «Кондор» выделяются высокой стоимостью, однако их уникальные технические характеристики, включающие возможность погружения на значительные глубины и устойчивость к торпедным атакам, делают их безупречными в выполнении боевых задач. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги», – отметил автор, добавляя, что в случае обострения холодной войны эта подлодка могла бы представлять серьезную угрозу.

Второе место в рейтинге лучших подлодок занимает российская субмарина проекта 885 «Ясень», известная в классификации НАТО как «Северодвинск». Эти подлодки остаются одними из лучших в мире благодаря своей многоцелевой конструкции и возможности нести различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» большой дальности.

Также в рейтинг вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia, демонстрируя разнообразие подходов к подводным технологиям в разных странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная операция у берегов Норвегии вызвала настоящий переполох в Норвегии, а Минобороны пообещало продолжить модернизацию атомных подводных лодок.