Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки?

Норвежская вещательная корпорация (NRK) опубликовала резонансный материал о российском подводном флоте. Если верить этому тексту, чуть ли не все подводные лодки российского Северного флота, включая несколько атомных ракетоносцев, вышли в море для отработки прорыва в Атлантический океан на предельных глубинах. NRK ссылается на свои источники в норвежской разведке, которая утверждает, что «держит все под контролем».

Норвежцы утверждают, что Россия проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». Две российские атомные подводные лодки класса Sierra по натовской классификации (речь идет о многоцелевых АПЛ проекта 945) находятся в северной части Норвежского моря. Еще две, чей тип не указывается – западнее острова Медвежий между Шпицбергеном и норвежским побережьем арктической провинции Финнмарк. Еще две – к югу и востоку от Медвежьего, где «возможен уверенный выход к восточной части Баренцева моря». Всего подлодок должно быть десять, но расположение остальных NRK не называет, хотя их источники в норвежской разведке утверждают, что у них достаточно средств, чтобы следить за всеми российскими подлодками одновременно. Тем не менее все противолодочные самолеты королевских ВВС Норвегии с базы Аннёйя (Andoya) подняты в воздух, но главное не в них. На приполярную базу Аннёйя весной этого года прибыла эскадрилья американских противолодочных самолетов «Посейдон», что превратило ее, по сути, уже в американскую, а не норвежскую базу, единственную в своем роде.

По мнению норвежцев, российские подводные лодки отрабатывают прорыв через так называемый GIUK – проход между Гренландией, Исландией и Фарерскими островами в Атлантический океан, чтобы поближе подобраться к восточному побережью США. Норвежские СМИ квалифицируют все это не просто как учения, а как демонстрацию «способности защитить собственные базы» и «угрожать США». Что и оправдывает присутствие в Аннёйе американских «Посейдонов». Норвежцы считают, что мероприятия российского Северного флота продлятся около двух месяцев.

Штаб Северного флота не скрывает, что несколько дней назад многоцелевые атомные подводные лодки «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море, в ходе которых в том числе испытают образцы вооружений. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. «В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», – говорится в сообщении.

Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа. В пресс-службе уточнили, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика, применяемая подводниками Северного флота. «Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину», – пояснили в пресс-службе.

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Подлодки «НН» и «Псков» – проекта 945А «Кондор», то есть как раз те, кого в НАТО называют Sierra-II. Здесь норвежцы ошиблись только слегка, поскольку есть еще Sierra-I («Барракуда»), давно списанные, и Sierra-III – так не состоявшийся проект. Баренцево море для них мелкое. В Норвежском же море глубины достигают двух и более километров, что позволяет проверить возможности подлодок. Относительно недавно (в 2015–2017 годах) обе подлодки прошли полную модернизацию от замены отработанного ядерного топлива до электроники – и, возможно, им требуется и проверка на глубину погружения в новых условиях.

Параллельно, кстати, из акватории Белого моря новейший ракетоносец «Князь Владимир» произвел учебный пуск ракетой «Булава» из подводного положения по полигону Кура на Камчатке – и попал. Это событие норвежцев не сильно заинтересовало.

Что тут не так?

Если спокойно читать материал в NRK, то создается впечатление, что в арктическую Норвегию вернулись времена Леонида Ильича Брежнева. Норвежцы оперируют понятием «прорыва GIUK» – это терминология и стратегия 1970–1980-х годов. Если посмотреть на карту, то видно, что Северному флоту, чтобы выйти на оперативный простор центральной части Атлантического океана, нужно как-то просочиться либо между Гренландией и Исландией, либо между Исландией и Фарерскими островами. Между Фарерами и Оркнейскими островами – уже не вариант, поскольку туда достает авиация с британских островных баз.

Нужно это было не столько для того, чтобы «угрожать восточному побережью США», а чтобы блокировать подвоз по морскому пути конвоев из США и Канады с подкреплением на европейский ТВД в случае масштабной войны между НАТО и Варшавским договором.

Ее главная стратегия со стороны США заключалась именно в том, чтобы европейцы продержались искомый месяц до прибытия американских конвоев. Отсюда и приписываемые советской стратегии пресловутые «30 дней, чтобы дойти до Ла-Манша». Группировка Северного флота должна была выйти в центральную Атлантику и уничтожить эти конвои. Попутно предполагалось захватить северную Норвегию и Исландию, чтобы приблизить к океану бомбардировочную авиацию, базами которой был утыкан Север, и окончательно заблокировать акваторию Атлантического океана до северных берегов Бразилии.

В ответ НАТО и в первую очередь США принялись всеми средствами «запирать» GIUK. Модернизировались и расширялись авиабазы в Исландии (Кеблавик) и Гренландии (Туле), Норвегии (в том числе и все та же Аннёйя). Но самое главное –

по дну океана от Гренландии до Великобритании были проложены кабели с акустическими буями, фиксирующими передвижение подводных объектов. Вся информация, поступающая с глубин GIUK, передается на знаменитую британскую базу Скапа-Флоу.

Советский флот тоже не дремал, отрабатывая пути и методы прорыва GIUK. В западной терминологии появилось устойчивое сочетание «дорога Горшкова» (имеется в виду многолетний командующий ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков) – разведанный курс для российских подлодок из Баренцева моря в Атлантический океан, игнорирующий подводные кабели и прочие ловушки.

С тех пор прошло слишком много времени, чтобы слепо переносить стратегию и тактику 1970-1980-х годов на современные условия – а именно этим неожиданно легко занимаются норвежские СМИ. Выстрелить «ракетой Судного дня» по восточному побережью США можно и из Белого моря, что успешно показали испытания подлодки «Князь Владимир», или из-подо льда где-нибудь ближе к Северному полюсу. Для этого совершенно не нужно красться по дну моря, прикидываясь треской. Да и мало кто сейчас всерьез рассматривает планы оперативного наступления в Центральной Европе до Ла-Манша, чтобы там встретить во всеоружии американо-канадское подкрепление.

И непонятно почему норвежские эксперты вдруг решили вспомнить все эти древние планы «прорыва GIUK» на фоне плановых испытаний двух российских подводных лодок после их переоборудования и ремонта. Не самых, кстати, новых подлодок. Северный флот вообще проводит учения постоянно, нон-стоп. Еще 10 октября прошли учения (противолодочные!) с участием более 15 кораблей, подлодок и судов, включая «Петра Великого». И ничего. Никто в Норвегии от этого не пострадал.

По одной из конспирологических версий, также распространенных в Скандинавии, во время недавних учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация с одной из межконтинентальных баллистических ракет, запущенных с подлодки. Скандинавы не доходят до того, чтобы напрямую утверждать, что Северный флот «потерял» ракету, и теперь ее ищет, но тренд в эту сторону. И неважно, что запуски проводились из внутренней российской акватории в восточном направлении, так что искать что-то на дне Норвежского моря – бессмысленно.

Зачем все это?

Один из важнейших факторов – общая истерия.

Скандинавы особо чувствительны к любым событиям в северной акватории, и даже недавний пожар на российском ледоколе недалеко от Аннёйи вызвал у них много эмоций. Другой фактор – американизация заброшенных баз северной Норвегии, которая не приветствуется местным населением (норвежцы, как и все северяне, чужаков недолюбливают), и ее надо как-то оправдывать и пропагандировать.

За последние тридцать лет значительная часть ранее разветвленной военной инфраструктуры приарктической Норвегии и Финнмарка поросла мхом в прямом смысле слова – и теперь требует резкой реанимации, денег на которую у богатейшего нефтедобытчика Западной Европы просто нет. Оправдать же все это можно «российской военно-морской угрозой». И неважно, что из-под того же мха выужены идеи про «прорыв через GIUK» и «угрозу восточному побережью США». Пусть американцы платят. Им же угрожают, а мы тут селедку ловим.

Норвежские разведывательные источники утверждают, что эти российские подлодки имели задание «как можно дальше продвинуться в подводном положении в Атлантику». И они их потеряли. Так поищите – может они давно у Му-и-Раны, Бергена и Осло. Вот смеху-то будет.