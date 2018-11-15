Российские подводные лодки встревожили Пентагон

Глава возрожденного 2-го флота ВМС США Эндрю Льюис заявил, что деятельность российских подлодок в Атлантическом океане тревожит Пентагон в последние месяцы.

«Будем откровенны, российская подводная угроза реальна», – передает его слова Navy Times.

2-й флот ВМС США был распущен в 2011 году. В его зону ответственности входила западная часть Атлантического океана. В августе 2018 года его вновь создали с целью сдерживания России в Северной Атлантике.

Льюис также заявил, что не только российским субмаринам интересны Атлантика и Арктика, но и китайским.

Участие флота в учениях НАТО Trident Juncture у берегов Норвегии он назвал успешным, но отметил, что все могло бы пройти лучше.

В октябре командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что российские подводные лодки сегодня являются одними из самых бесшумных и смертоносных в мире.