Американский адмирал заявил об угрозе смертоносных российских подлодок

Российские подводные лодки сегодня, возможно, являются одними из самых бесшумных и смертоносных в мире, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго

«За исключением наших собственных», – приводит его слова USNI News.

Фогго обеспокоен военными возможностями России в Северной Атлантике и Арктике. Он указывает на угрозу для линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией (Фареро-Исландский рубеж).

По его словам, политика нацбезопасности России бросает вызов США и их союзникам. Фогго призвал обеспечить безопасность в водах Европы и вокруг нее.

Он заявил, что ракеты «Калибр» демонстрируют «способность достигать почти всех столиц Европы из любых водоемов», окружающих регион.

Фогго утверждает, что в Атлантике российские субмарины проверяют обороноспособность НАТО и готовятся к «будущим конфликтам».

При этом он заверил, что США готовы «защищать и поддерживать стабильность и безопасность, а в случае необходимости – уничтожить любую угрозу».