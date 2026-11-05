Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Патриарх Феофил III назвал орден от Путина честью для православия в Иерусалиме
Патриарх Иерусалимский Феофил III, награжденный орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, заявил, что считает эту награду честью не только для себя, но и для православной общины Иерусалима
«Это награждение – честь для всего престола Святого Гроба, для всего православия в Иерусалиме. Конечно, это подтверждение наших особых отношений со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, со всей Русской православной церковью и российским народом», – приводит слова патриарха Иерусалимского РИА «Новости».
Патриарх поблагодарил президента России за внимание к православию и поддержку христиан на Святой Земле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.