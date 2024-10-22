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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    18 комментариев
    22 октября 2024, 12:26 • Новости дня

    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке

    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Силы быстрого реагирования Судана могли сбить Ил-76 по ошибке, однако точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, ведь в стране продолжается гражданская война, а Дарфур, где самолет потерпел крушение, – мятежный регион, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Вадим Козюлин. О катастрофе Ил-76 стало известно накануне. По данным СМИ, погиб российский летчик.

    «Российские самолеты довольно часто берутся в аренду авиакомпаниями разных стран, и нередко экипаж воздушного судна состоит из россиян. Появление Ил-76 в Судане отчасти объясняется именно этим», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил, что, по некоторым данным, грузовой самолет принадлежал компании, базирующейся в ОАЭ. При этом эмиратские власти, согласно сообщениям в СМИ, спонсируют суданских мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

    По мнению собеседника, сбитие самолета могло произойти по ошибке. «Скорее всего, катастрофа стала результатом отсутствия должного взаимодействия между частями», – допустил эксперт. Однако инцидент будет иметь определенные последствия. Вполне возможно, что ОАЭ пересмотрит снабжение СБР. «Например, на определенное время будут прекращены полеты грузовых самолетов с тем, чтобы продумать безопасность полетов», – предположил Сивков.

    Несколько иной точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его мнению, даже если ОАЭ пересмотрит снабжение Сил быстрого реагирования Судана, то «найдутся другие желающие заработать». Собеседник напомнил, что в Судане авиакатастрофы, подобные той, что произошла с Ил-76, довольно частое явление. «Многие остаются нерасследованными», – указал эксперт.

    Точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, поскольку в Судане продолжается гражданская война, а Дарфур, где Ил-76 потерпел крушение, – мятежный регион, уточнил Козюлин. «Что перевозило судно, не очень понятно – все сгорело», – рассуждает спикер.

    Он напомнил, что, согласно одной из версий, рейс с боеприпасами для СБР направлялся в Чад, откуда мятежники могли бы получить пополнение. «Судан – страна, богатая нефтью и золотом. Там пересекаются интересы внутренних и внешних игроков. И соседний Чад, с которым у Хартума был конфликт, иногда помогал повстанцам», – заключил аналитик.

    Ранее Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. Российское посольство заявило, что «в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента». Как отмечается в дипведомстве, ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».

    По уточненной информации, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ. Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить судно по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов».

    На грузовом самолете Ил-76 летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего. Он уточнил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

    Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается.

    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    21 октября 2024, 21:24 • Новости дня
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией

    Иванишвили заявил о предложении Запада начать партизанскую войну Грузии с Россией

    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией, за которой последовало бы партизанское сопротивление.

    Иванишвили поделился в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» информацией о том, что западный чиновник предлагал Гарибашвили начать войну с Россией, передает ТАСС.

    По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к партизанскому сопротивлению. «Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран», – объяснил Иванишвили.

    Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения, задав вопрос о том, как долго Грузия сможет противостоять России. На это он получил ответ: «Три-четыре дня. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда». Иванишвили подчеркнул, что подобные предложения могут обернуться катастрофой для страны, ведь «три-четыре миллиона» жителей Грузии рисковали бы своими жизнями.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    21 октября 2024, 17:18 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о планах стать кандидатом в президенты России решает ряд ее текущих задач, но может спровоцировать возмущение среди мужской части уехавшей за рубеж оппозиции, считает политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, возвращение Навальной в Россию возможно только при абсолютно фантастическом сценарии развития ситуации.

    «Заявление Юлии Навальной о готовности выдвигаться в президенты (с оговоркой: если, конечно, вернусь) выглядит вполне естественным и ожидаемым шагом, решающим сразу несколько задач», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в первую очередь – это ее собственная политическая раскрутка, поскольку ресурсы капитализации имиджа «высоконравственной страдающей вдовы» без токсичных властных амбиций исчерпаны. Кроме того, данное заявление способствует мультипликационному эффекту для продажи книги воспоминаний бывшего супруга, отмечает Чеснаков.

    Также озвучивание подобных планов способствует решению вопроса о лидерстве в уехавшей за рубеж оппозиции, переключает внимание от множащихся скандалов вокруг ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и работает на получение дополнительной материальной помощи от западных спонсоров.

    При этом Чеснаков отмечает, что сценарий с «возвращением и воцарением вдовы» может быть реализован только в фантастических условиях – «когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена». «Таких вариантов не просматривается», – поясняет политолог.

    «Хотя, сейчас будет интересно, как эту инициативу женщины, прежде чурающейся политики, теперь в миг захотевшей стать всем, воспримут оппо-мужчины, которые целую жизнь положили на то, чтобы стать хоть кем-нибудь», – добавил он.

    В интервью Би-Би-Си Юлия Навальная рассказала о намерении «однажды» стать кандидатом в президенты России, передает RTVI. При этом она понимает невозможность своего возвращения в Россию.

    Напомним, в июле текущего года суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об экстремизме, а позже она была внесена в перечень террористов и экстремистов.

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    22 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76

    В результате крушения сбитого в Судане Ил-76 погиб россиянин Антон Селиванец

    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На грузовом самолете Ил-76, который был сбит в Судане, летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. По данным СМИ, также на борту мог быть главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов.

    «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего летчика. Он сообщил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

    Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить Ил-76 по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов», передает ТАСС.

    Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается, большая часть самолета сгорела, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане разбился грузовой самолет Ил-76. Власти страны заявили, что на его борту могли быть российские граждане.

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    21 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Киркоров появился на мероприятии с эксклюзивной сумкой-чемоданом за четыре млн рублей

    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров удивил гостей светского мероприятия, появившись с эксклюзивной сумкой, которая существует всего в двух экземплярах и стоит четыре млн рублей.

    Отвечая на вопросы гостей о содержимом сумки, Киркоров пошутил: «Ключи от квартиры, где лежат деньги».  Позднее артист признался, что сумка является эксклюзивной и существует всего в двух экземплярах, передает «Московский комсомолец». Стоимость этого аксессуара составляет четыре млн рублей.

    Напомним, в мае Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую за слова о женоненавистничестве. В июне Таганский районный суд принял к производству иск Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Киркорову, в сентябре инстанция частично удовлетворила иск Успенской, обязав Киркорова выплатить 90 тыс. рублей.

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    21 октября 2024, 20:21 • Новости дня
    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

    Посольство: На борту сбитого в Судане грузового самолета могли быть россияне

    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.

    Представители Сил быстрого реагирования Судана через свои соцсети заявили в понедельник, что на западе страны был сбит грузовой самолет, передает ТАСС. По их версии, в составе экипажа могли находиться российские граждане. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

    Российская дипмиссия ведет активные переговоры с суданскими властями для выяснения всех деталей инцидента. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – добавили там.

    В июле прошлого года в аэропорту суданского города Порт-Судан также  разбился транспортный гражданский самолет «Антонов», погибли девять человек.

    Коментарии (5)
    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

    Коментарии (7)
    21 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    Президент ОАЭ второй день подряд приехал к Путину на Aurus

    Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян второй день подряд приехал к Путину на Aurus

    Президент ОАЭ второй день подряд приехал к Путину на Aurus
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян второй день передвигается по российской столице на автомобиле Aurus, который украшен флагом его страны.

    Кортеж президента ОАЭ был замечен в понедельник днем по пути в Кремль, где у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, по столице он передвигался на черном «Аурусе».

    Президент России Владимир Путин принял его в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Ранее сообщалось, что президент Объединенных Арабских Эмиратов посетит Россию 21 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Минпросвещения решило ввести арабский язык в ЕГЭ
    Минпросвещения решило ввести арабский язык в ЕГЭ
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через два года арабский язык может войти в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как шестой предмет по выбору, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время визита президента России и президента ОАЭ в гимназию Примакова в Подмосковье.

    «Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен – наше централизованное тестирование – в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», – сказал министр, передает ТАСС.

    Кравцов отметил, что в ноябре в гимназии Примакова состоится первый форум по вопросам преподавания арабского языка. Ожидается участие ученых и педагогов из более чем десятка стран.

    Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением ввести возможность неоднократной пересдачи единого госэкзамена в течение года из-за стресса во время подготовки к ЕГЭ, а в Госдуме призвали предоставить возможность пересдачи ЕГЭ уже в этом году.

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    21 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    Захарова заявила о тоталитарных методах избирательной кампании в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная кампания в Молдавии проводилась властями страны с использованием антидемократических и тоталитарных методов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По мнению Захаровой, молдавские власти не смогли конкурировать с политическими оппонентами на равных условиях и активно использовали административный ресурс, передает РИА «Новости».

    «Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», – сказала дипломат.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов. Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

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