Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке

Tекст: Анастасия Куликова

«Российские самолеты довольно часто берутся в аренду авиакомпаниями разных стран, и нередко экипаж воздушного судна состоит из россиян. Появление Ил-76 в Судане отчасти объясняется именно этим», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил, что, по некоторым данным, грузовой самолет принадлежал компании, базирующейся в ОАЭ. При этом эмиратские власти, согласно сообщениям в СМИ, спонсируют суданских мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

По мнению собеседника, сбитие самолета могло произойти по ошибке. «Скорее всего, катастрофа стала результатом отсутствия должного взаимодействия между частями», – допустил эксперт. Однако инцидент будет иметь определенные последствия. Вполне возможно, что ОАЭ пересмотрит снабжение СБР. «Например, на определенное время будут прекращены полеты грузовых самолетов с тем, чтобы продумать безопасность полетов», – предположил Сивков.

Несколько иной точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его мнению, даже если ОАЭ пересмотрит снабжение Сил быстрого реагирования Судана, то «найдутся другие желающие заработать». Собеседник напомнил, что в Судане авиакатастрофы, подобные той, что произошла с Ил-76, довольно частое явление. «Многие остаются нерасследованными», – указал эксперт.

Точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, поскольку в Судане продолжается гражданская война, а Дарфур, где Ил-76 потерпел крушение, – мятежный регион, уточнил Козюлин. «Что перевозило судно, не очень понятно – все сгорело», – рассуждает спикер.

Он напомнил, что, согласно одной из версий, рейс с боеприпасами для СБР направлялся в Чад, откуда мятежники могли бы получить пополнение. «Судан – страна, богатая нефтью и золотом. Там пересекаются интересы внутренних и внешних игроков. И соседний Чад, с которым у Хартума был конфликт, иногда помогал повстанцам», – заключил аналитик.

Ранее Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. Российское посольство заявило, что «в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента». Как отмечается в дипведомстве, ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».

По уточненной информации, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ. Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить судно по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов».

На грузовом самолете Ил-76 летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего. Он уточнил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается.