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    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России
    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    Роскосмос зафиксировал неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat
    Российские войска закрепились в Часовом Яре
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    Стало известно о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Бразилия ответила на претензии Германии по поводу отношений с Россией
    Косачев назвал реакцию США на референдум в Молдавии фарсом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    0 комментариев
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    6 комментариев
    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    21 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию

    Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Латиноамериканские наемники, переброшенные под Часов Яр для обороны, запросили эвакуацию после интенсивных обстрелов, среди них есть раненые, сообщает группировка войск «Юг».

    Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

    Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

    Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

    Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.

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    22 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Министр обороны Франции Лекорню заявил о необходимости обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «заняться» вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

    Лекорню назвал украинский «план победы» началом «политического пути». Он отметил: «Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор – вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины... это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться».

    По его словам, это требуется, чтобы «быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Он отметил, что с украинской стороны наблюдается поворот к военно-политической риторике. Лекорню полагает, что «есть воля к политическим действиям».

    «Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских», – сказал Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

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    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

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    22 октября 2024, 07:23 • Новости дня
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, пересекли канал и закрепились на новой позиции, сообщил глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

    По его словам, в ходе наступления российским военным удалось пересечь линию канала, разделяющего город на несколько частей, и занять плацдарм на его противоположной стороне, передает ТАСС.

    Чукча отметил, что в боевых действиях участвуют бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-й бригады ВС РФ и подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола».

    Он подчеркнул, что под контролем противника все еще остается значительная часть городской застройки, а также дачные поселки на западе города.

    По словам военного, основной задачей сейчас является дальнейшее продвижение вглубь города и освобождение от противника оставшихся районов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    22 октября 2024, 04:26 • Новости дня
    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО

    Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательства, передает ТАСС.

    Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

    Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

    «Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

    Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

    «Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

    Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Наемницу из Грузии приговорили заочно к 13 годам

    Грузинка Русудани Иванеишвили получила 13 лет за наемничество против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Грузии Русудани Иванеишвили заочно осуждена на 13 лет колонии за участие в боевых действиях против России в составе «Грузинского национального легиона».

    СК установил, что Иванеишвили добровольно вступила в состав военизированного формирования «Грузинский национальный легион», действующего на стороне вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Формирование создал и возглавил гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили с целью участия в боевых действиях против российских военнослужащих и сил ДНР. Вступив в легион, Иванеишвили получила материальное вознаграждение, вооружение, боеприпасы и обмундирование. Она прошла военную подготовку, после чего принимала участие в боевых действиях против российских сил.

    Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора за руководящую роль в наемничестве. По информации СК, Иванеишвили была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы, она объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии на стороне Украины, они были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей.

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    21 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Главврач больницы в Черкассах запретил госпитализировать избитых верующих УПЦ

    Главврач больницы в Черкассах запретил госпитализацию избитых верующих УПЦ после нападения раскольников на храм

    Tекст: Антон Антонов

    В Черкассах главный врач Третьей городской больницы Александр Федорук запретил госпитализацию верующих канонической Украинской православной церкви, пострадавших в результате захвата собора раскольниками, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Дмитрук, покинувший Украину, опубликовал фото главврача в соцсетях. «После побоища в Михайловском соборе этот нелюдь лично отдал приказ медперсоналу не госпитализировать верующих УПЦ, зверски избитых псами Зеленского», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Дмитрука, медперсонал получил приказ не оказывать первую помощь и не фиксировать побои. Депутат утверждает, что около 20 человек, обратившихся в больницу с серьезными травмами, такими как сотрясения и переломы, не были госпитализированы.

    Дмитрук заявил о намерении направить данные о нарушении главам силовых ведомств Украины, «уполномоченному, премьеру и руководству Рады». Он потребовал провести служебное расследование действий главврача, назвав произошедшее преступными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах и разграбили его, применив оружие и слезоточивый газ, после чего прихожанам потребовалась медицинская помощь, а митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги.

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    22 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР

    Марочко сообщил о потере ВСУ стратегических высот у села Терны на севере ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ потеряли стратегически важные высоты возле села Терны на севере Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». Марочко добавил, что в ходе наступления вооруженные силы России уничтожили опорные пункты противника, расположенные восточнее Тернов. Эти позиции находились на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских сил.

    Марочко отметил, что украинское командование предприняло попытки вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом. Он также подчеркнул, что часть штурмовиков ВСУ, не выдержав давления, покинула поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили вооруженные силы Украины с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике. Между тем небоевые потери вооруженных сил Украины у Кременной утроились из-за погодных условий.

    Ранее российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

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