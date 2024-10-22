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Глава ОП Дагестана сообщил об обысках в доме
Глава ОП Дагестана Магомедов сообщил об обыске у себя дома по жалобе о наркотиках
Оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) пришли с обыском к главе аппарата Общественной палаты Дагестана Исламу Магомедову, сообщил глава ОП Дагестана.
По его словам, оперативники «ворвались в его дом» по анонимной жалобе о якобы распространении наркотиков. Магомедов призвал МВД по Дагестану дать заключение, «почему так происходит», передает РИА «Новости».
На данный момент официальной информации от МВД Республики Дагестан по этому факту не поступало.
Ранее в Дагестане задержали мэра Избербаша Магомеда Исакова.
До этого бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова обвинили в убийстве и задержали в рамках расследования.
Кроме того, замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы был задержан по делу о получении взятки, что усилило внимание к коррупционным схемам в регионе.