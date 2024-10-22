К саммиту БРИКС отели Казани подготовили люксовые номера мирового уровня

Казань инвестировала 1 млрд рублей в подготовку отелей к саммиту БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отели Казани готовы к приему гостей саммита БРИКС, передает РИА «Новости». Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что президентские номера в гостиницах Казани модернизированы по международным стандартам. Отели также открыли новые средства размещения. Инвестиции бизнеса в подготовку оцениваются в 1 млрд рублей. Высокопоставленных гостей примут 21 гостиница категории 4 и 5 звезд, где президентские номера оснащены гостиной, кабинетом, спальней и кухней, а их площадь варьируется от 100 до 250 кв. метров.

Метшин подчеркнул, что саммит БРИКС – это не развлекательное мероприятие, а серьезное событие с участием лидеров государств. Поэтому меры безопасности будут беспрецедентными. Представители силовых ведомств, обладающие необходимым опытом, уже прибыли в Казань и проработали вопросы безопасности, включая перекрытие дорог и работу общественного транспорта.

Движение в дни саммита будет ограничено на некоторых центральных улицах, где запланированы мероприятия. Жители предупреждены об изменениях, включая маршруты общественного транспорта. Временные перекрытия крупных трасс предусмотрены для проезда кортежей делегаций. Для минимизации неудобств осенние каникулы в школах перенесены, а студенты переведены на дистанционное обучение. Организации самостоятельно решают режим работы с учетом ограничений.

Кроме того, с 19 по 24 октября в Казани ограничено использование шеринговых электросамокатов и велосипедов. В границах Малого и Большого Казанского кольца введены ограничения на движение грузового транспорта грузоподъемностью более пяти тонн с 6.00 до 21.00. Эти меры приняты для обеспечения комплексной безопасности и соответствуют решениям антитеррористической комиссии Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. В последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.