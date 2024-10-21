За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Общественники Белгородской области рассказали о здоровье актера Ефремова в колонии
В ОНК Белгородской области заявили об отсутствии жалоб Ефремова на здоровье
Жалобы на ухудшение здоровья актера Михаила Ефремова в комиссию не поступали, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Белгородской области Александр Гуров.
Гуров подчеркнул, что состояние здоровья Ефремова в колонии соответствует норме и поводов для беспокойства нет. «У него все там нормально. Кто-то там, не знаю, начинает эту панику поднимать. Все у него нормально, отлично у него все», – заявил он, передает ТАСС.
В октябре в управлении ФСИН по Белгородской области сообщили, что информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии, не соответствует действительности. Ранее СМИ сообщали, что у актера в колонии якобы ухудшилось состояние здоровья из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.