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    Выборы в Молдавии стали позором Евросоюза
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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    21 октября 2024, 17:48 • Новости дня

    Общественники Белгородской области рассказали о здоровье актера Ефремова в колонии

    В ОНК Белгородской области заявили об отсутствии жалоб Ефремова на здоровье

    Общественники Белгородской области рассказали о здоровье актера Ефремова в колонии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалобы на ухудшение здоровья актера Михаила Ефремова в комиссию не поступали, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Белгородской области Александр Гуров.

    Гуров подчеркнул, что состояние здоровья Ефремова в колонии соответствует норме и поводов для беспокойства нет. «У него все там нормально. Кто-то там, не знаю, начинает эту панику поднимать. Все у него нормально, отлично у него все», – заявил он, передает ТАСС.

    В октябре в управлении ФСИН по Белгородской области сообщили, что информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии, не соответствует действительности. Ранее СМИ сообщали, что у актера в колонии якобы ухудшилось состояние здоровья из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.

    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    20 октября 2024, 20:09 • Новости дня
    Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы

    Президент Бразилии Лула да Силва решил пропустить саммит БРИКС из-за травмы затылка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям, сообщила пресс-служба главы государства.

    Сообщается, что Лула да Силва получил травму затылка в результате инцидента дома. Медики заявили, что травма не представляет опасности для здоровья, но рекомендовали ему избегать дальних перелетов, сообщает РИА «Новости»

    Новостной портал G1 уточнил, что из-за инцидента Лула да Силва не может временно летать на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что планировалась очная встреча президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС, о чем заявил российский посол Алексей Лабецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС, а также стало известно, что Шри-Ланка планирует подать заявку на вступление в БРИКС.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    20 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, по столице он передвигался на черном «Аурусе».

    Кортеж Аль Нахайяна сопровождала мотоколонна, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

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    20 октября 2024, 19:47 • Новости дня
    Reuters: Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки

    Reuters: Куба с третьей попытки не восстановила электроснабжение

    Tекст: Ольга Иванова

    Куба столкнулась с очередным провалом в восстановлении энергосистемы после трех попыток, что усугубляет существующий дефицит продовольствия и топлива, сообщает Reuters.

    Это уже третья неудачная попытка восстановить электроснабжение на острове. Агентство подчеркивает, что сбои в подаче энергии происходят на фоне серьезных проблем с продовольствием, медикаментами и топливом, что вызывает еще большую обеспокоенность населения, сообщает Lenta.Ru.

    В то же время кубинская национальная компания Havana Electric ранее объявила в Telegram, что электроснабжение было частично восстановлено в некоторых районах Гаваны. Однако позже этот пост был удален, что подтверждает серьезность проблемы и отсутствие стабильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате поломки на кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране. Российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей на фоне масштабного отключения электричества. Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.

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    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%, сообщили в ЦИК Молдавии.

    После обработки 98,33% протоколов число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03%, против проголосовали 49,97%, передает ТАСС.

    Общий разрыв между сторонниками и противниками курса на интеграцию с ЕС составил менее 800 голосов. В абсолютных числах за вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человека, против – 730 088.

    В Молдавии также проходят выборы главы государства. После обработки 98,29% протоколов нынешний президент Майя Санду лидирует в первом туре с 41,92% голосов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%.

    В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Ранее Майя Санду отменила брифинг из-за результатов референдума, где на тот момент 55% проголосовали против вступления в ЕС, а также президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:01 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

    Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

    Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.

    Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

    Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

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    20 октября 2024, 19:29 • Новости дня
    Главком сил НАТО признал неизбежное усиление армии России после конфликта

    Главнокомандующий НАТО в Европе ожидает усиления России после конфликта с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал НАТО в Европе Кристофер Каволи признал, что российская армия станет сильнее после конфликта с Украиной, что представляет угрозу для альянса, пишет издание Der Spiegel.

    По его мнению, это усиление произойдет вне зависимости от исхода боевых действий, так как «российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт», передает Lenta.Ru.

    Каволи подчеркнул, что Россия станет «противником с реальными навыками, большой численностью войск и четкими намерениями». Он предупредил, что это создаст угрозу для НАТО, так как «эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов».

    В интервью немецкому изданию генерал отметил, что развитие ситуации требует усиленного внимания со стороны союзников по НАТО, чтобы адекватно реагировать на потенциальные вызовы, которые могут возникнуть в результате такого усиления. Каволи подчеркнул важность координации и сотрудничества внутри альянса для противодействия возможным угрозам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон не видит сценария победы Киева в конфликте с Россией, несмотря на военную помощь в 175 млрд долларов, а внимание Запада все больше сосредотачивается на Ближнем Востоке, что затрудняет поддержку Украины.

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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    21 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Китайцев призвали жениться на россиянках

    South China Morning Post: Китайским мужчинам следует жениться на россиянках из-за проблем с демографией

    Китайцев призвали жениться на россиянках
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне гендерного дисбаланса и демографических вызовов в Китае китайским мужчинам можно искать жен в России и других странах, чтобы решить проблему «лишних мужчин», заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.

    По данным переписи населения 2020 года численность мужчин в Китае на 34,9 млн человек превышает численность женщин. Китайский ученый, доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам в Китае искать невест в России и других странах, таких как Вьетнам, Камбоджа и Пакистан, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

    Дин Чанфа отметил, что в сельских районах Китая мужчины сталкиваются с давлением из-за необходимости предоставления жилья, автомобилей и выкупа за невесту, что составляет от 500 до 600 тыс. юаней (приблизительно 6,7-8 млн рублей). Он считает, что привлечение значительного числа молодых женщин из других стран может помочь решить эту проблему.

    Это предложение вызвало оживленную дискуссию среди китайских пользователей Сети. Многие женщины выразили недовольство, назвав такую инициативу торговлей людьми, и указали на возможные языковые барьеры, которые могут вызвать конфликты. В то же время некоторые мужчины поддержали идею, отметив, что иностранные невесты менее требовательны в материальном плане, трудолюбивые и добродетельные.

    Издание также отмечает, что в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) профессиональные свахи начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами Китая и России. Такая активность объясняется демографическими различиями между странами: в России избыток женщин, а в Китае избыток мужчин.

    Власти Китая пошли на ослабление политики в 2013 году, разрешив иметь второго ребенка парам, где хотя бы один из супругов является единственным ребенком в своей семье.

    СМИ сообщили об окончании 40-летнего экономического бума Китая, в том числе из-за плохой демографии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему в Китае снизилась рождаемость и повысилась доля старшего поколения.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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