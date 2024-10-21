Минстрой учредил новые ведомственные награды

Минстрой учредил награды для строителей и лидеров студенческих отрядов

Минстроем разработаны и утверждены новые ведомственные награды: медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры» и нагрудный знак «За развитие студенческих строительных отрядов». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, роль людей в успехе любого значимого дела остается ключевой, несмотря на развитие технологий и автоматизации.

Медалью «За восстановление жилья и инфраструктуры» будут награждаться руководители и специалисты организаций, работающие в сфере гражданского строительства, жилищной политики, ЖКХ и архитектуры. Кроме того, ее могут получить государственные и муниципальные служащие, а также работники, занимающиеся восстановлением и строительством инфраструктуры в новых регионах страны.

Нагрудный знак «За развитие студенческих строительных отрядов» будет вручаться за заслуги в развитии движения Российских студенческих отрядов. Эту награду смогут получить сотрудники государственных учреждений и организаций, которые способствуют развитию студенческих строительных отрядов в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ.

Ранее Ирек Файзуллин сообщил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России активно работает над восстановлением и строительством жилья и инфраструктуры в Донбассе и Новороссии с целью улучшить качество жизни людей в этих регионах.