Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.0 комментариев
Минстрой учредил новые ведомственные награды
Минстрой учредил награды для строителей и лидеров студенческих отрядов
Минстрой России утвердил новые награды: медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры» для специалистов в строительстве и ЖКХ, а также нагрудный знак «За развитие студенческих строительных отрядов» для поддержки студенческого движения.
Минстроем разработаны и утверждены новые ведомственные награды: медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры» и нагрудный знак «За развитие студенческих строительных отрядов». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, роль людей в успехе любого значимого дела остается ключевой, несмотря на развитие технологий и автоматизации.
Медалью «За восстановление жилья и инфраструктуры» будут награждаться руководители и специалисты организаций, работающие в сфере гражданского строительства, жилищной политики, ЖКХ и архитектуры. Кроме того, ее могут получить государственные и муниципальные служащие, а также работники, занимающиеся восстановлением и строительством инфраструктуры в новых регионах страны.
Нагрудный знак «За развитие студенческих строительных отрядов» будет вручаться за заслуги в развитии движения Российских студенческих отрядов. Эту награду смогут получить сотрудники государственных учреждений и организаций, которые способствуют развитию студенческих строительных отрядов в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ.
Ранее Ирек Файзуллин сообщил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России активно работает над восстановлением и строительством жилья и инфраструктуры в Донбассе и Новороссии с целью улучшить качество жизни людей в этих регионах.