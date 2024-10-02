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Джонсон обвинил Байдена и Харрис в лицемерии по отношению к Израилю
Спикер Палаты представителей Джонсон обвинил администрацию Байдена-Харрис в лицемерии по отношению к Израилю
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с резкой критикой администрации Байдена и Харрис за «лицемерную» позицию в отношении Израиля, призывая к ужесточению санкций против Ирана после ракетных атак и подчеркивая необходимость экономических и военных мер.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис за их позицию в отношении Израиля, передает Politico. Джонсон обвинил демократов в лицемерии из-за их подхода к поддержке Израиля после ракетных ударов Ирана. Он подчеркнул, что администрация Байдена должна послать четкий сигнал Тегерану о недопустимости атак на Израиль.
Джонсон заявил, что необходимо полностью ввести в действие существующие санкции против Ирана и восстановить санкции ООН, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. По его словам, администрация Байдена лицемерно выражает поддержку обороне Израиля, продолжая якобы умиротворять иранский режим за счет снятия санкций на сотни миллиардов долларов. Джонсон призвал к «максимальному давлению» на Иран и поддерживаемые им группы и добавил: «Президент Байден должен ясно дать понять, что за этими действиями последуют решительные экономические и, возможно, военные последствия».
Меньше чем за час до выступления Джонсон выпустил заявление, где более прямо обвинил Байдена и Харрис в слабой внешней политике, способствующей росту опасных атак. Он подчеркнул, что их политика привела к удару Ирана по Израилю. Вместо запланированной темы об экономической программе республиканцев на 2025 год, Джонсон также затронул вопросы, связанные с разрушениями после урагана Хелен, который обрушился на Юго-Восток США.
Несмотря на призывы некоторых законодателей к Конгрессу вернуться с перерыва и выделить дополнительные средства на ликвидацию последствий урагана, Джонсон заявил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) имеет достаточно средств для решения текущих нужд. Он подчеркнул, что Конгресс ранее обеспечил FEMA необходимыми средствами, и они будут распределены должным образом. Президент Байден также отметил, что FEMA находится в хорошем положении для борьбы с последствиями урагана.
В своем выступлении Джонсон также очертил приоритеты республиканцев на 2025 год. Он отметил необходимость отмены некоторых регулирований эпохи Байдена, продления налоговых льгот для среднего класса и сокращения государственных расходов. Джонсон добавил, что если республиканцы получат контроль над Конгрессом и Белым домом, они намерены следовать политике финансовой ответственности.
Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера Хезболлы Хассана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, что ставит регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен арабо-израильской войны 1967 года пишет американская The New York Times. Эскалация конфликта совпала с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, что может сыграть на руку Дональду Трампу и его критике политики Джо Байдена в регионе.
США могут рассмотреть ответные меры на ракетный удар по Израилю, которые выйдут за рамки санкций, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.