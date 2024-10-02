В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.14 комментариев
FT: Израиль и Иран устроили «октябрьский сюрприз» для выборов в США
Financial Times: Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может усилить позиции Трампа на выборах в США
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, с угрозами совместных военных действий США и Израиля против Ирана, совпала с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, что может сыграть на руку Дональду Трампу и его критике политики Джо Байдена в регионе, пишет британская Financial Times.
По информации Financial Times, ситуация на Ближнем Востоке накаляется, и это может оказать сильное влияние на предстоящие президентские выборы в США. Администрация Джо Байдена в течение года пыталась предотвратить региональный конфликт, опасаясь втягивания США и экономических последствий. Однако недавние действия Ирана и Израиля указывают на возможность масштабной эскалации, что может стать «октябрьским сюрпризом» на выборах и оказаться на руку Дональду Трампу.
Израиль уже открыл второй фронт в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла». В то время как Израиль стремится нанести серьезный ущерб Ирану, ситуация в Тегеране также вызывает опасения. Тегеран понимает риски, связанные с ответной эскалацией Израиля, но также сталкивается с угрозой потери влияния, если не ответит на атаки. Байден пытается убедить Израиль не обострять ситуацию, чтобы избежать новой войны на Ближнем Востоке.
Еврейское государство, несмотря на дипломатические усилия США и других союзников, продолжает свои операции в регионе. Это объясняется тем, что США всегда готовы защитить Израиль от его врагов, включая Иран. В результате Израиль чувствует себя уверенно, игнорируя призывы к сдержанности. В свете приближающихся выборов США Камала Харрис также старается показать поддержку Израилю, несмотря на свои попытки занять более жесткую позицию по Газе.
Эскалация на Ближнем Востоке предоставляет Трампу возможность обвинить администрацию Байдена в «слабости», приведшей к нынешним конфликтам. В связи с предстоящими президентскими выборами в США такая ситуация может стать «октябрьским сюрпризом», который может изменить предвыборную гонку в пользу Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные корабли в Средиземном море перехватили и сбили несколько выпущенных в сторону Израиля иранских ракет. Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем. Ллойд Остин, глава Пентагона, назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии» и обсудил ситуацию с министром обороны Израиля, скоординировав действия по защите страны.