В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.3 комментария
В Иране заявили, что предупреждали США о невмешательстве в конфликт с Израилем
Глава МИД Ирана заявил, что предупреждал США о невмешательстве в конфликт с Израилем
Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем, заявил агентству Tasnim глава МИД Ирана Аббас Акарчи.
По его словам, Иран осуществил ракетный удар по Израилю в качестве акта самообороны, предупредив США через посредничество Швеции, чтобы Штаты не вмешивались в данный конфликт, передает РИА «Новости».
Акарчи отметил, что обмен сообщениями со стороны Ирана не был предварительно согласован с кем-либо, и только после атаки было передано предупреждение через Швецию, которая донесла его до Вашингтона.
В тексте послания подчеркивалось, что Иран не намерен продолжать удары, если не будет дальнейшей агрессии со стороны Израиля.
Акарчи подчеркнул, что Тегеран видит в ответных мерах на израильские действия свое законное право на самооборону и не желает дальнейшей эскалации.
Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила США в том, что их действия в палестино-израильском конфликте снова привели ситуацию на Ближнем Востоке к опасной грани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления Белого дома показывают неспособность администрации США справиться с ситуацией.