В Иране заявили, что предупреждали США о невмешательстве в конфликт с Израилем

Глава МИД Ирана заявил, что предупреждал США о невмешательстве в конфликт с Израилем

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Иран осуществил ракетный удар по Израилю в качестве акта самообороны, предупредив США через посредничество Швеции, чтобы Штаты не вмешивались в данный конфликт, передает РИА «Новости».

Акарчи отметил, что обмен сообщениями со стороны Ирана не был предварительно согласован с кем-либо, и только после атаки было передано предупреждение через Швецию, которая донесла его до Вашингтона.

В тексте послания подчеркивалось, что Иран не намерен продолжать удары, если не будет дальнейшей агрессии со стороны Израиля.

Акарчи подчеркнул, что Тегеран видит в ответных мерах на израильские действия свое законное право на самооборону и не желает дальнейшей эскалации.

Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила США в том, что их действия в палестино-израильском конфликте снова привели ситуацию на Ближнем Востоке к опасной грани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления Белого дома показывают неспособность администрации США справиться с ситуацией.

