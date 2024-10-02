В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.3 комментария
Захарова заявила, что роль США как миротворца подвела Ближний Восток к обрыву
Спикер МИД Мария Захарова обвинила США в том, что их роль в палестино-израильском конфликте вновь привела Ближний Восток к опасной грани.
По ее словам, миротворческая роль Штатов в палестино-израильском конфликте привела Ближний Восток к обрыву, передает радио Sputnik.
Также Захарова заявила, что США не смогли определить стороны конфликта и их противников, что привело к ухудшению ситуации.
Захарова отметила, что если бы США с самого начала обозначили свою позицию и намерения, ситуация могла бы развиваться иначе.
По ее мнению, США пришли на Ближний Восток с ролью миротворца, но их действия только обострили напряженность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке Захарова заявила, что заявления Белого дома показывают неспособность администрации США справиться с ситуацией.