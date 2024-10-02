Захарова заявила, что роль США как миротворца подвела Ближний Восток к обрыву

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, миротворческая роль Штатов в палестино-израильском конфликте привела Ближний Восток к обрыву, передает радио Sputnik.

Также Захарова заявила, что США не смогли определить стороны конфликта и их противников, что привело к ухудшению ситуации.

Захарова отметила, что если бы США с самого начала обозначили свою позицию и намерения, ситуация могла бы развиваться иначе.

По ее мнению, США пришли на Ближний Восток с ролью миротворца, но их действия только обострили напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке Захарова заявила, что заявления Белого дома показывают неспособность администрации США справиться с ситуацией.

