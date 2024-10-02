Пентагон осудил атаку на Израиль

Глава Пентагона назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Пентагона, резко осудил атаку Ирана на Израиль, назвав произошедшее «возмутительным актом агрессии», передает РИА «Новости».

После атаки Остин провел телефонный разговор с израильским министром обороны Йоавом Галантом, в ходе которого они выразили взаимную признательность за скоординированную защиту Израиля. По словам Остина, во время атаки было запущено около 200 баллистических ракет.

Остин подчеркнул важность поддержания тесного контакта с израильскими властями для обеспечения безопасности и защиты страны. Также он выразил соболезнования семьям, пострадавшим от смертоносной стрельбы террористов в Израиле, отметив, что США остаются привержены безопасности Израиля и продолжают отслеживать развитие событий в регионе.

Глава Пентагона отметил, что подобные акты агрессии требуют жесткой реакции международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие эскалации и угрозы миру на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», о чем сообщил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал этот ракетный удар актом самообороны, пояснив, что целью были исключительно военные базы в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Между тем, ответные меры США на ракетный удар по Израилю могут выйти за рамки санкций, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.