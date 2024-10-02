  • Новость часаСтало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана
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    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара
    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    США задумались об ответе на ракетный удар Ирана по Израилю
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    2 октября 2024, 08:45 • Новости дня

    Пентагон осудил атаку на Израиль

    Глава Пентагона назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ллойд Остин, глава Пентагона, назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии» и обсудил ситуацию с министром обороны Израиля, скоординировав действия по защите страны.

    Глава Пентагона, резко осудил атаку Ирана на Израиль, назвав произошедшее «возмутительным актом агрессии», передает РИА «Новости».

    После атаки Остин провел телефонный разговор с израильским министром обороны Йоавом Галантом, в ходе которого они выразили взаимную признательность за скоординированную защиту Израиля. По словам Остина, во время атаки было запущено около 200 баллистических ракет.

    Остин подчеркнул важность поддержания тесного контакта с израильскими властями для обеспечения безопасности и защиты страны. Также он выразил соболезнования семьям, пострадавшим от смертоносной стрельбы террористов в Израиле, отметив, что США остаются привержены безопасности Израиля и продолжают отслеживать развитие событий в регионе.

    Глава Пентагона отметил, что подобные акты агрессии требуют жесткой реакции международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие эскалации и угрозы миру на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», о чем сообщил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал этот ракетный удар актом самообороны, пояснив, что целью были исключительно военные базы в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Между тем, ответные меры США на ракетный удар по Израилю могут выйти за рамки санкций, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

    Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке

    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается нанести мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.

    Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.

    Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    2 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Названы цели ударов Ирана по Израилю

    Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», заявил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

    При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

    IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

    CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

    Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

    Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.

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    2 октября 2024, 01:27 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю разрушением инфраструктуры

    Иран пригрозил разрушить инфраструктуру Израиля и предостерег союзников еврейского государства от военного вмешательства

    Иран пригрозил Израилю разрушением инфраструктуры
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ответных действий на ракетную атаку Израилю грозит уничтожение инфраструктуры, его союзникам также следует воздержаться от военного вмешательства, заявил генштаб вооруженных сил Ирана.

    «Если агрессор примет ответные меры, то ему придется ожидать разрушения своей инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях», – приводит ТАСС со ссылкой на IRIB текст сообщения.

    Кроме того, иранский генштаб предостерегает союзников Израиля от прямого военного вмешательства. В случае их участия в агрессии Тегеран угрожает атаковать их «центры и интересы» в регионе, заявив, что это заставит их «раскаяться». При этом Иран подчеркивает, что не намерен развязывать войну, но готов защищать свои права.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что ракетный удар по Израилю завершен, но в случае дальнейших провокаций ответ Ирана будет мощнее. МИД заявил, что Иран предостерегает другие страны от вмешательства в ситуацию с ракетным ударом по Израилю и готов к новым шагам в случае угрозы.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсетях сообщение на иврите: «Удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными». В момент атаки лидер Ирана прокомментировал удар по Израилю цитатой из Корана: «Помощь от Аллаха и близкая победа».

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил ошибку, атаковав Израиль, Тегеран заплатит за свои действия.

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    1 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Армия Израиля объяснила вторжение в Ливан

    ЦАХАЛ пообещал не допустить повторения трагедии 7 октября

    Армия Израиля объяснила вторжение в Ливан
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Израильская армия начала наземные операции в Южном Ливане, чтобы предотвратить новые угрозы от «Хезболлы» и обеспечить безопасность жителей севера страны, заявил во вторник представитель ЦАХАЛ подполковник Даниэль Хагари.

    Израильская армия начала наземные операции в Южном Ливане, передает Ynet. По словам представителя ЦАХАЛ, подполковника Даниэля Хагари, целью данных операций является предотвращение повторения инцидентов, подобных нападению 7 октября, на любой из границ Израиля.

    Хагари уточнил, что ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы, направленные на подавление угрозы со стороны «Хезболлы». Эти рейды ориентированы на уничтожение опорных пунктов организации, которые развернуты в ливанских деревнях, расположенных рядом с израильскими поселениями.

    По словам подполковника, «Хезболла» превратила эти деревни в военные базы, готовые к атаке, с целью использования их для наземного вторжения в Израиль, аналогично событиям 7 октября. ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасное возвращение израильских граждан в их дома, поддерживая мир и безопасность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации. В это время Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в ответ на что Израиль начал военную операцию в анклаве.

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    2 октября 2024, 04:57 • Новости дня
    США задумались об ответе на ракетный удар Ирана по Израилю

    Помощник Байдена Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю

    США задумались об ответе на ракетный удар Ирана по Израилю
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответные меры США на ракетный удар по Израилю могут выйти за рамки санкций, следует из слов помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

    Салливан подчеркнул «законность» вопросов о том, могут ли ответные действия Вашингтона в отношении Тегерана выйти за рамки санкций. «Совершенно законный вопрос», – приводит его слова ТАСС.

    Салливан сказал, что ответ зависит от результатов переговоров с Израилем, пока говорить об этом преждевременно. Однако он заверил, что у действий Ирана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что союзникам Израиля следует воздержаться от военного вмешательства.

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    1 октября 2024, 22:31 • Новости дня
    Эсминцы США приняли участие в отражении атаки Ирана на Израиль

    Помощник Байдена Салливан сообщил об участии США в отражении иранской атаки на Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сообщил, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет по целям в Израиле. Военные США и Израиля «тесно координировались».

    «Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты», – приводит слова Салливана ТАСС.

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что были задействованы эсминцы «Балкели» и «Коул», передает РИА «Новости».

    «У нас есть много возможностей в регионе, много вещей, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз. Но с точки зрения запуска этих перехватчиков, это были те два эсминца», – заявил он.

    По словам Салливана, нападение стало серьезной эскалацией со стороны Ирана, но совместные действия позволили избежать жертв в Израиле. Администрация США рассматривает возможные дальнейшие шаги в ответ на атаку, чтобы защитить американские интересы и «способствовать стабильности».

    Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил: «Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий».

    Позднее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что «британские силы этим вечером сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке».

    Напомним, иранское агентство Tasnim утверждает, что в результате ракетного удара со стороны Корпуса стражей исламской революции уничтожена авиабаза Неватим, расположенная в пустыне Негев на юге Израиля.

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    1 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана

    МИД России выразил солидарность с Ливаном, подвергшимся нападению Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В заявлении МИД России подчеркивается солидарность с руководством и народом этой страны. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших», – говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

    По данным дипведомства, при израильском вторжении в Ливан погибли десятки гражданских лиц, и число жертв может расти из-за комбинированного характера нападения, в котором задействованы различные рода войск.

    В МИД России осудили действия Израиля, отметив, что нападение на Ливан может усилить напряженность на Ближнем Востоке. «Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе», – подчеркнули в МИД.

    В связи с этим Москва призвала израильские власти незамедлительно прекратить военные действия и вывести войска с ливанской территории, а также начать поиск мирных решений для урегулирования конфликта.

    США выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации.

    Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам.

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    1 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кризис на Ближнем Востоке обостряется, а заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что «кровавая драма» в регионе «только набирает обороты». «Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке», – заявила она, отметив, что «невнятные» заявления Белого дома указывают на его полную беспомощность в разрешении текущих конфликтов в регионе. Как подчеркнула Захарова, действия госсекретаря США Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа нанес удары по Ливану, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал проведение полноценной военной операции в стране. Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря.

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    1 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Стало известно о планах США направить дополнительные силы ВВС на Ближний Восток

    Air&Space Forces Magazine: США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дополнительные силы Военно-воздушных сил (ВВС) США будут направлены в ближневосточный регион из-за эскалации между Израилем и «Хезболлой», пишет журнал Air&Space Forces Magazine, ссылаясь на американских чиновников.

    По данным Air&Space Forces Magazine, на Ближний Восток прибудут три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, в состав которых войдут самолеты F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия осудила удары Израиля по Сирии и поддерживает постоянный контакт с ее руководством.

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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    1 октября 2024, 20:53 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о завершении ракетной атаки Ирана

    Армия Израиля сообщила о завершении ракетной атаки со стороны Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля сообщила о завершении ракетной атаки со стороны Ирана, жителям разрешили покинуть убежища.

    «На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», – сказал официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Тем временем министерство иностранных дел Израиля распространило кадры, на которых запечатлен массированный ракетный обстрел со стороны Ирана.

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога. Около четырехсот ракет было выпущено по Израилю с иранской стороны.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Иран не стал предупреждать США об атаке на Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Миссия Ирана в ООН и официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщили, что Иран не предупреждал США о намерении нанести удар по Израилю.

    Иранская сторона заявила, что США «не были уведомлены» до атаки, но получили «серьезное предупреждение» после, передает РИА «Новости».

    Миллер подтвердил эту информацию: «У нас не было никаких предупреждений от правительства Ирана о том, что они собираются совершить такую атаку».

    Напомним, Израиль заявил, что Иран, осуществив ракетный удар, совершил ошибку и заплатит за свои действия. В свою очередь, Тегеран заявил, что в случае ответных действий на ракетную атаку Израилю грозит уничтожение инфраструктуры. Кроме того, Иран предостерег союзников Израиля от прямого военного вмешательства.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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