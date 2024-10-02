В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.3 комментария
WP: Корабли США сбили ракеты во время атаки Ирана на Израиль
Washington Post: Американские эсминцы в Средиземном море сбили несколько ракет Ирана
Американские военные корабли в Средиземном море перехватили и сбили несколько выпущенных в сторону Израиля иранских ракет, пишет газета Washington Post.
По данным американских чиновников, американские военные корабли США, находящиеся в восточной части Средиземного моря, сбили несколько ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Соединенным Штатам через Швецию предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем. В то же время сообщалось, что в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана.
Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».