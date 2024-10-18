Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 505 военных
Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 505 человек и 15 единиц бронетехники, включая два танка и семь артиллерийских орудий, сообщило Минобороны России.
В числе уничтоженной техники также семь артиллерийских орудий, среди которых американская гаубица М198, и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
«Подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плехово», – говорится в сообщении Минобороны.
За сутки подразделения отразили две контратаки противника в направлениях Зеленого Шляха и Любимовки, уничтожив до 20 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.
Артиллерия и армейская авиация нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево и нескольких других поселков. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также атаковали позиции ВСУ в Сумской области, они ударили по резервам и местам сосредоточения украинских бригад.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 24 367 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.
Напомним, 12 октября ВСУ потеряли свыше 1,9 тыс. солдат на нескольких направлениях. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили оставить позиции в Харьковской области из-за нехватки офицеров и снаряжения. В Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.