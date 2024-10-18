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    План Зеленского оказался неподъемным для США
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    Орбан: План Зеленского приведет Украину к поражению
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    ЕС подтвердил приостановку процесса вступления Грузии в союз
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    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Пичугину удалось выжить в Охотском море

    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    18 октября 2024, 10:07 • Новости дня

    Российские войска разгромили группировку ВСУ в Максимильяновке

    Российские войска уничтожили половину группировки ВСУ в Максимильяновке ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе штурма населенного пункта Максимильяновка в ДНР российские войска уничтожили около половины украинской группировки, обороняющей этот участок, а также взяли в плен ряд бойцов.

    Российские войска успешно провели операцию в районе села Максимильяновка в ДНР, где была уничтожена половина украинской группировки, передает ТАСС. По словам представителей силовых структур, операция сопровождалась серьезными потерями для Вооруженных сил Украины, которые понесли значительные потери как убитыми, так и ранеными.

    Собеседник агентства отметил, что среди украинских военных, помимо убитых и раненых, есть и пленные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, а министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    17 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян

    Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

    По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

    Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

    Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

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    17 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

    Группа «Чайф» представила трек «Донбасское лето» с обращением к бойцам СВО

    Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа «Чайф» выпустила новый трек «Донбасское лето», посвященный российским военнослужащим на СВО.

    Группа «Чайф» представила новый трек под названием «Донбасское лето», который призван стать музыкальным оберегом для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Песня была размещена в Telegram-канале группы и длится около двух минут, исполняется под акустическую гитару.

    Лидер группы Владимир Шахрин в конце ролика обратился к бойцам со словами: «Дорогие наши военнослужащие Вооруженных сил России. Эту песню мы написали специально для вас. С наилучшими пожеланиями, чтобы она стала для вас хорошим музыкальным оберегом».

    На записи этой песни спустя 40 лет снова вместе играют Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Михаил Перов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Григорий Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) выступили перед военнослужащими в госпитале в Курске.

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    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

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    17 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Южная» освободила Максимильяновку в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Подразделения группировки также поразили множественные формирования украинских механизированных и мотопехотных бригад в районе Серебрянки, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 965 военнослужащих, уничтожены гаубицы и станции радиоэлектронной борьбы.

    На Липцовском и Волчанском направлениях группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям в Харьковской области. В результате боев потери ВСУ достигли 45 военнослужащих, уничтожены склад беспилотников и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» нанесла урон живой силе и технике украинских бригад в районах Купянска и других населенных пунктов. Потери противника в этой местности составили свыше 460 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая бронетранспортеры и гаубицы производства Британии и США.

    В прошлые сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Красный Яр в ДНР и над Невским в ЛНР. До этого глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Левадное в Запорожской области и заняла более выгодные рубежи.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

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    17 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    Зеленский опроверг намерение Украины создать ядерное оружие
    Зеленский опроверг намерение Украины создать ядерное оружие
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    На пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО». «Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», – приводит его слова РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский сказал, что поднимал вопрос о членстве в НАТО в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», – пересказал Зеленский содержание своей беседы с Трампом. При этом украинский лидер отметил, что не видит других «действенных альянсов», кроме НАТО.

    Напомним, Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Издание Bild (русская версия признана иноагентом) сообщало, что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не пригласят в НАТО.

    Однако в офисе Зеленского заявили, что сообщения о возможном создании на Украине ядерного оружия не соответствуют действительности.

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    17 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.

    На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

    Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.

    «Это настоящий герой», – сказал Путин.

    В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.

    Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

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    18 октября 2024, 01:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» в рамках своей «компетенции»

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой
    @ Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия поддерживает «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что может выражать поддержку только в границах тех вопросов, которые входят в ее «компетенцию».

    «Конечно, мы поддерживаем план победы Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Однако в письменном заявлении по итогам саммита стран ЕС «план победы» Зеленского не упоминается.

    Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что среди лидеров стран ЕС отсутствует единодушие по поводу плана Зеленского. Туск указал, что в «плане» есть «лишь один главный тезис», он касается перспективы членства в НАТО, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.

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    18 октября 2024, 02:52 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц заявил об отказе передавать Украине крылатые ракеты Taurus

    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, объяснив это ответственностью за предотвращение войны между Россией и НАТО.

    Шольц заявил, что Германия продолжит оставаться крупнейшим поставщиком вооружений на Украину в Европе. Он отметил, что Германия занимает второе место после США по объему таких поставок, передает ТАСС.

    «Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», – сказал он.

    Шольц заявил, что не считает поставки Taurus «правильным» решением. Он заверил, что жители Германии могут рассчитывать на осмотрительность в его решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Мерц, вероятно, возглавит следующее правительство Германии.

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    18 октября 2024, 01:56 • Новости дня
    Франция поддержала предложение пригласить Россию на конференцию по Украине

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о поддержке Парижем предложения пригласить Россию на конференцию по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Париж поддерживает инициативу Киева по приглашению России на вторую международную конференцию по Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Барро отметил, что украинская сторона высказала предложение «пригласить Россию на вторую международную конференцию». «Мы поддерживаем это решение», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Барро подчеркнул, что конференция должна состояться до конца 2024 года. Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с трудностями, «ей тяжело удерживать линию фронта» и придется встретить зиму с разрушенной в значительной мере энергетикой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, который собирались организовать в ноябре, был перенесен, однако позднее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине все же планируется провести в ноябре.

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    17 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

    Нидерланды разрешили Украине применять F-16 для ударов по военным объектам в России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может использовать поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по военным целям в России, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

    Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные истребители F-16 для атак на военные цели в России. По словам Брекелманса, важным условием является соблюдение международного права, однако оно не накладывает ограничений на расстояния, которых могут наноситься удары, передает РИА «Новости».

    Брекелманс подчеркнул, что первая партия F-16 уже находится в воздушном пространстве Украины. Он также отметил, что международное право не запрещает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

    Нидерланды подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16 после получения экспортной лицензии в июле, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на F-16.

    Президент России Владимир Путин заявил, что разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.

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    18 октября 2024, 08:19 • Новости дня
    Небоевые потери ВСУ у Кременной утроились из-за погоды

    Марочко сообщил о трехкратном росте небоевых потерь ВСУ у Кременной из-за погоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза из-за простудных заболеваний, вызванных низкой облачностью и осадками, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ухудшение погодных условий в районе Кременной, расположенной в ЛНР, привело к значительному увеличению небоевых потерь среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    Марочко добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий, таких как низкая облачность, осадки, снижение температуры и порывистый ветер, украинским военным стало сложно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и транспортные средства.

    По словам Марочко, рост количества заболевших связан не только с погодными факторами, но и с плохим медицинским обеспечением и перебоями с материально-техническим снабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли свыше 1,9 тыс. солдат за сутки на нескольких направлениях, а также понесли тяжелые потери от действий российских войск на нескольких фронтах. Сообщалось, что за время действий на Курском направлении ВСУ лишились более 23 тыс. человек.

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    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

    Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности

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    План Зеленского оказался неподъемным для США

    Владимир Зеленский призвал западные страны передать Украине средства неядерного сдерживания России. О каких именно средствах может идти речь, как к такому предложению отнесутся ключевые страны НАТО, а главное – что это может означать для России? Подробности

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    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

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    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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