Солнечная активность выросла на 70% за три месяца

Солнечная активность выросла на 70% и вернулась к максимуму

Tекст: Мария Иванова

Активность на Солнце за последние три месяца увеличилась на 70% и достигла показателей начала 2024 года, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным за август, рост длится уже третий месяц подряд.

Ученые отмечают, что сейчас обсуждается возможность выхода Солнца на второй пик активности, который может произойти в конце этого года или в начале следующего. Такой сценарий был характерен для двух предыдущих солнечных циклов XXI века, когда пики разделяло примерно полтора-два года. Кроме того, в прошлый раз, когда цикл начинался с аналогичных значений, год завершился наиболее мощными за последние 20 лет магнитными бурями и солнечными вспышками класса, близкого к X10.

Тем не менее, не все специалисты согласны с прогнозами о повторном максимуме. Некоторые обращают внимание на то, что рост активности фиксируется относительно низкой базы начала лета, а двойной пик – частое, но не обязательное явление для солнечных циклов. Особый интерес вызывает уровень солнечной активности предстоящей осенью, который позволит уточнить дальнейшие тенденции.

