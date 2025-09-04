Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
В США предложили переименовать минобороны страны в «министерство войны»
Конгрессмены от республиканской партии внесли на рассмотрение проект закона, предлагающий переименование министерства обороны в «министерство войны».
Проект закона представил республиканец Грег Стуби, передает РИА «Новости».
Он предлагает переименовать министерство обороны в министерство войны.
Инициативу поддержал член палаты представителей из Республиканской партии Барри Мур.
Сам текст документа пока не обнародован.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается выступить с заявлением, посвященным министерству обороны. В Пентагоне поясняли, что президент намеревался обратиться к нации по вопросу местоположения новой штаб-квартиры Космического командования страны.