    Франция выдала сроки европейской агрессии против России
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    2 сентября 2025, 19:49 • Новости дня

    Пентагон озвучил тему выступления Трампа

    Пентагон сообщил о предстоящем заявлении Трампа по Космическому командованию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планировал обратиться к нации по вопросу местоположения новой штаб-квартиры Космического командования страны.

    Анонс о заявлении Дональда Трампа был опубликован Службой распространения визуальной информации министерства обороны США, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что выступление главы государства назначено на 21.00 мск и пройдет в Овальном кабинете Белого дома.

    Тема обращения, как отмечено в анонсе, касается определения штаб-квартиры Космического командования Соединенных Штатов. В описании трансляции отдельно подчеркивается: «Объявление о штаб-квартире Космического командования США».

    По информации Пентагона, трансляция речи запланирована с 20.50 до 22.00 по московскому времени, что соответствует 13.50-15.00 по восточному времени США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп готовится выступить с заявлением, посвященным министерству обороны.

    Между тем пастор Марк Бернс призвал к молитве за президента США.

    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (9)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу с участием лидеров стран БРИКС, чтобы обсудить торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

    «Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

    В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

    Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают  давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп призвал фармпроизводителей «обосновать успех» их средств от COVID-19

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании «доказать эффективность» их препаратов от COVID-19 через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ввело новые ограничения на вакцинацию от вируса, передает CNBC.

    На прошлой неделе Трамп уволил Сьюзан Монарес, директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), после того как она отказалась уйти в отставку.

    Смена руководства в СDC последовала за рядом мер, принятых министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным скептиком в отношении вакцинации, в связи с пересмотром федеральных агентств здравоохранения и изменением политики вакцинации в США, сообщил телеканал CNBC.

    Президент Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании «обосновать успех» своих препаратов от COVID-19 спустя несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило новые ограничения на количество зараженных вирусом.

    «Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновывали успех любых своих препаратов от COVID-19. Многие считают, что это чудо спасло миллионы жизней. Другие не согласны!» – написал Трамп в Truth Social.

    В среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило последнюю серию вакцин от COVID-19, но только для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни.

    «Учитывая, что CDC распадается из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и немедленно. Мне показали информацию от Pfizer и других компаний, это невероятно, но они, похоже, никогда не демонстрируют эти результаты общественности. Почему бы и нет???» – написал президент США.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США, включая специалистов по подготовке к эпидемиям, в рамках усилий по сокращению числа правительственных служащих.

    В августе издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Внутренние перестановки и массовые увольнения стали причиной забастовки сотрудников и руководителей в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    Анонсировано обращение Трампа к нации из Белого дома

    Белый дом сообщил о планах Трампа сделать заявление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп во вторник планирует обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома, следует из рабочего графика, опубликованного пресс-службой руководителя вашингтонской администрации, однако подробности будущего заявления пока остаются неизвестными.

    Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением во вторник, 2 сентября, из Овального кабинета Белого дома, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному пресс-службой графику, речь главы государства запланирована на 14.00 по местному времени, что соответствует 21.00 по московскому времени.

    Тема выступления президента не раскрывается официально. В рабочем графике содержится лишь уточнение: «Президент сделает заявление из Овального кабинета». Подробности предстоящего заявления пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разместил в своей социальной сети загадочный пост с намеком на важное будущее событие. Он опроверг слухи о своей смерти. Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС направили Трампу мощный дипломатический сигнал.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Журналистка раскрыла тему выступления Трампа во вторник

    Журналистка Fox News Хайнрих раскрыла тему выступления Трампа во вторник

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выступит с публичным заявлением, посвященным министерству обороны.

    Информацию о предстоящем обращении подтвердила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, сославшись на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

    «Президент сегодня выступит с захватывающим заявлением, касающимся министерства обороны», – процитировала Хайнрих Ливитт в социальной сети X (соцсеть заблокирована в России). По информации Белого дома, речь должна состояться во вторник в 14.00 по времени восточного побережья США (21.00 мск).

    Точная тема будущего заявления главы государства не раскрывается, однако в официальной программе дня этот пункт обозначен как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп планирует обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    В США решили списать последний научный ледокол

    NBC узнал о намерении США избавиться от единственного научного ледокола

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые США могут вскоре лишиться ключевого инструмента для изучения тающих ледников Антарктиды, так как власти запланировали вывод из эксплуатации ледокола Nathaniel B. Palmer.

    Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer., а также отложить планы по строительству нового ледокола, передает телеканал NBC News.

    Это предпринято в связи с тем, что администрация американского президента Дональда Трампа с подозрением смотрит на науку о климате, сокращая рабочие места в науке, урезая гранты и прекращая публикацию докладов о климате? заявляют представители фонда.

    Ученые говорят, что эти шаги еще больше угрожают подорвать исследовательское превосходство страны, на этот раз в Антарктике, одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков, таких как повышение уровня моря, отмечается в материале телеканала.

    Тем временем другие страны, включая Китай и Россию, наращивают полярную науку и исследования, и ученые говорят, что они обеспокоены стремлением США  ослабить свое присутствие в регионе, где военная мощь запрещена международным договором, а научное сотрудничество является средством дипломатии.

    «Это отказ от науки и образования, но это также отказ от нашего места на мировой арене и от лидерства», – сказала Джулия Веллнер, профессор морской геологии Хьюстонского университета.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее предложила  существенно сократить бюджеты ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, ледоколы способны

    пробить лед в отношениях России и Америки. Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что США начали ледокольную гонку с Россией.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си послание Трампу

    Tекст: Ирма Каплан

    Столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента США Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник гораздо дружелюбнее пообщался со своими коллегами из России и КНР во время своего первого за семь лет визита в Китай, пишет Axios.

    «Сменявшие друг друга президенты США активно заигрывали с Индией, чтобы уравновесить влияние Китая. Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно стремясь постепенно отдалить Россию от Китая. Таким образом, изображение трех лидеров буквально держащихся за руки, является как минимум символическим ударом», – пишет портал Axios. 

    С точки зрения Моди, говорится в материале, происходившее на саммите явная попытка продемонстрировать, что Индия – сильный игрок с влиятельными партнерами.

    Пошлины Трампа в 50%, удвоенные на прошлой неделе из-за продолжающихся закупок Индией российской нефти, вызвали возмущение в стране. Как и оскорбительные комментарии Трампа и некоторых членов его команды.

    «В понедельник Трамп пошёл ва-банк, назвав торговлю США с Индией «односторонней катастрофой». А Моди дал понять, что Индия не прекратит покупать нефть у России, и попытался наладить отношения с Си Цзиньпином, что может свести на нет более чем десятилетние усилия США по объединению с Индией в борьбе с Китаем», – считает Axios.

    В завершение портал пишет, что на данный момент стремление администрации Трампа дистанцировать Россию, Индию и КНР друг от друга не приносит результата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии на саммите ШОС.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    WSJ: Семья Трампа за день разбогатела на 5 млрд долларов на криптовалюте WLFI

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Семья президента США Дональда Трампа всего за сутки увеличила свое состояние на 5 млрд долларов благодаря резкому росту курса токена WLFI на Binance, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Семья Трампа обогатилась на 5 млрд долларов благодаря запуску торгов токеном WLFI, сообщает Газета.ru. До этого основной капитал семьи составлял 6,1 млрд долларов, а теперь вырос до 11,1 млрд.

    Токен WLFI, выпущенный компанией World Liberty Financial, изначально год назад продавался по цене 0,015 доллара. К моменту запуска торгов на крупнейшей криптобирже Binance 1 сентября его стоимость достигла 0,3 доллара, а к концу дня снизилась до 0,2 доллара.

    Газета The Wall Street Journal приводит слова о том, что «получение американским президентом и его сыновьями непредвиденной прибыли» подтверждено. По оценке издания, WLFI сейчас превзошел по стоимости все объекты недвижимости семьи Трампов и стал их главным активом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын президента США Эрик Трамп заявил, что семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:00 • Новости дня
    «Духовный советник» Трампа призвал молиться за президента

    «Духовный советник» Трампа Бернс призвал молиться за президента

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пастор Марк Бернс, которого называют «духовным советником» президента США Дональда Трампа публично опубликовал призыв к молитве за главу государства.

    Пастор Марк Бернс, считающийся «духовным советником» Дональда Трампа, обратился к подписчикам в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с просьбой поддержать президента США молитвами.

    Бернс опубликовал короткое сообщение: «Молимся за вас, президент».

    Это заявление прозвучало на фоне слухов о здоровье Трампа.

    Ранее Трамп ответил на слухи о своей смерти и заявил о хорошем самочувствии.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул готовность возглавить страну при необходимости и отметил свой опыт.

    Публичные выступления Дональда Трампа все чаще сопровождаются забывчивостью и сменой тем, что вызывает вопросы о его когнитивном состоянии.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии стремления получить Нобелевскую премию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира.

    Во время беседы с журналистом портала The Daily Caller на прямой вопрос о желании получить эту награду Трамп ответил: «Нет», передает телеканал 360.

    Он также отметил, что его заслуги должны быть по достоинству оценены. По словам Трампа, с начала его второго президентского срока ему удалось предотвратить семь конфликтов по всему миру. «Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть», – добавил американский лидер.

    В субботу NYT сообщала, что Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира.

    В августе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды.

    СМИ писали, что европейские страны могут попытаться склонить Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта, предложив ему номинацию на Нобелевскую премию мира. Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп активизировал усилия по продвижению своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эрдоган обсудил с Путиным итоги саммита России и США на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал, что во время визита в Китай обсудил с президентом России Владимиром Путиным итоги его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

    В ходе беседы с журналистами в самолете после саммита ШОС в Китае Эрдоган сообщил, что детально проанализировал с Путиным итоги его встречи Трампом на Аляске, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что встреча на Аляске была очень важной для обеих сторон, и что ему было интересно узнать мнение Путина по этим вопросам.

    Эрдоган также добавил, что обсуждал с Путиным возможность возобновления стамбульского процесса по урегулированию ситуации на Украине. По словам Эрдогана, российский лидер не исключил возвращения к переговорам в Турции.

    Турецкий президент подчеркнул, что для достижения конкретных результатов по украинскому урегулированию необходима встреча на уровне лидеров. «Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», – сказал он.

    Напомним, накануне Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС.

    Ранее Эрдоган назвал встречу Путина и Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    В августе главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили итоги саммита на Аляске.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:31 • Новости дня
    Польша призвала Навроцкого добиться сохранения американских военных в стране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Польши поручило президенту Каролю Навроцкому настоять на сохранении военного контингента США в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что главной задачей визита должно стать сохранение американского военного присутствия в Европе, в частности в Польше, передает РИА «Новости».

    «Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше», – подчеркнул Сикорский в сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также выразил поддержку президенту и пожелал успеха в переговорах в Вашингтоне.

    В августе Трамп пригласил Навроцкого в Белый дом на сентябрьскую встречу.

    Пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич сообщал, что на переговорах планируется обсудить ситуацию на Украине и размещение военных США в Польше.

    Напомним, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Трамп поздравил Польшу с победой «своего союзника» Навроцкого.

    Комментарии (0)
    УПЦ подала встречные иски против властей Украины
    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    В России увеличились продажи новых отечественных автомобилей
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС?

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура.

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польше может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

