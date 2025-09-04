До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось десять дней

Регистрация завершится 14 сентября в 23:59 на сайте этосемейное.рф.

В конкурсе участвуют сотни тысяч человек со всей России, а также граждане Абхазии и россияне, проживающие в Молдавии, Германии, Индии и других странах. Лидерами по числу конкурсантов являются Москва, Петербург и Московская область.

Замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила: «Регистрация на конкурс завершается, но шанс присоединиться к самому душевному и семейному проекту нашей страны еще есть. Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит – вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей».

Для участия необходимо создать семейный аккаунт и заполнить анкеты для всех членов команды до 14 сентября. В соревнованиях смогут принять участие команды из четырех и более человек, состоящие из представителей трех поколений, включая хотя бы одного ребенка от пяти до 17 лет.

Дистанционный этап продлится до 1 октября и завершится викториной по истории и культуре России. Самыми востребованными среди заданий оказались творческие конкурсы: коллажи, кроссворды и чтение Пушкина. По итогам дистанционного этапа определятся финалисты окружных полуфиналов, а финал конкурса пройдет летом 2026 года.